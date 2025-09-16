search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

16.09.2025 11:08

Πρεμιέρα στην League Phase του Champions League – Αύριο μπαίνει στη μάχη ο Ολυμπιακός

Με οκτώ παιχνίδια ξεκινά σήμερα η League Phase στο Champions League.

Η πρεμιέρα έχει μάλιστα και δύο παιχνίδια νωρίς στις 19:45, με ένα από αυτά να είναι το Μπιλμπάο Αρσεναλ.

Tην ίδια ώρα θα γίνει το Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Γκουλουάζ, ενώ από τα ματς των 22:00 ξεχωρίζει το Γιουβέντους – Ντόρτμουντ.

Αύριο θα γίνουν τα άλλα οκτώ παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 19:45 την Πάφο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Μπιλμπάο – Αρσεναλ
  • 19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Γκουλουάζ
  • 22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
  • 22:00 Μπενφίκα – Κάραμπαγκ
  • 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ
  • 22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
  • 19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
  • 22:00 Αγιαξ – Ιντερ
  • 22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
  • 22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
  • 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

  • 19:45 Μπριζ – Μονακό
  • 19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
  • 22:00 Αϊντραχτ – Γαλατασαράι
  • 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
  • 22:00 Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα
  • 22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι

