Πρεμιέρα στην League Phase του Champions League – Αύριο μπαίνει στη μάχη ο Ολυμπιακός

Με οκτώ παιχνίδια ξεκινά σήμερα η League Phase στο Champions League.

Η πρεμιέρα έχει μάλιστα και δύο παιχνίδια νωρίς στις 19:45, με ένα από αυτά να είναι το Μπιλμπάο – Αρσεναλ.

Tην ίδια ώρα θα γίνει το Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Γκουλουάζ, ενώ από τα ματς των 22:00 ξεχωρίζει το Γιουβέντους – Ντόρτμουντ.

Αύριο θα γίνουν τα άλλα οκτώ παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 19:45 την Πάφο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

19:45 Μπιλμπάο – Αρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Γκουλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

22:00 Μπενφίκα – Κάραμπαγκ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Αγιαξ – Ιντερ

22:00 Μπάγερν – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

19:45 Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

22:00 Αϊντραχτ – Γαλατασαράι

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι

Διαβάστε επίσης:

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

«Τα έσπασε» η Εθνική στα μπουζούκια μετά το χάλκινο – Γλέντι όλη τη νύχτα (Photos – Video)

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση της Θύρας 13 κατά του Αλαφούζου μετά την απόλυση Βιτόρια