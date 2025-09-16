Πρεμιέρα στην League Phase του Champions League – Αύριο μπαίνει στη μάχη ο Ολυμπιακός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με οκτώ παιχνίδια ξεκινά σήμερα η League Phase στο Champions League.
Η πρεμιέρα έχει μάλιστα και δύο παιχνίδια νωρίς στις 19:45, με ένα από αυτά να είναι το Μπιλμπάο – Αρσεναλ.
Tην ίδια ώρα θα γίνει το Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Γκουλουάζ, ενώ από τα ματς των 22:00 ξεχωρίζει το Γιουβέντους – Ντόρτμουντ.
Αύριο θα γίνουν τα άλλα οκτώ παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 19:45 την Πάφο.
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
Διαβάστε επίσης:
Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)
«Τα έσπασε» η Εθνική στα μπουζούκια μετά το χάλκινο – Γλέντι όλη τη νύχτα (Photos – Video)
Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση της Θύρας 13 κατά του Αλαφούζου μετά την απόλυση Βιτόρια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.