16.09.2025 10:34

«Τα έσπασε» η Εθνική στα μπουζούκια μετά το χάλκινο – Γλέντι όλη τη νύχτα (Photos – Video)

16.09.2025 10:34
ethniki-basket-mpouzoukia-5

Ξεφάντωσε το βράδυ της Δευτέρας η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, που γιόρτασε στα μπουζούκια το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket 2025.

Οι Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, αλλά και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, βρέθηκαν στο «Ποσειδώνιο» για να γιορτάσουν την επιστροφή στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Ο Θοδωρής Φέρρης αφιέρωσε το «Πού ’σαι Θανάση» στον Θανάση Αντετοκούνμπο, που «πνίγηκε» στα λουλούδια, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης έδειξε… άλλο ένα ταλέντο του, ανεβαίνοντας στη σκηνή.

Το «Ποσειδώνιο» άνοιξε ειδικά για την Εθνική με το ξέφρενο γλέντι να κρατάει ως τα ξημερώματα.

Ξεχωριστό «σόου» έδωσε, παίρνοντας το μικρόφωνο, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ πανευτυχείς έδειχναν οι αδελφοί Αντετοκούνμπο.

Από το γλέντι έλειπαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι αναχώρησαν για την Αυστραλία ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση της Θύρας 13 κατά του Αλαφούζου μετά την απόλυση Βιτόρια

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Παναγιώτης Γιαννάκης: «Χάρηκα τη διαδρομή της Εθνικής, αξίζαμε να φτάσουμε στο μετάλλιο» (Video)

