15.09.2025 23:15

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση της Θύρας 13 κατά του Αλαφούζου μετά την απόλυση Βιτόρια

15.09.2025 23:15
gate13

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του μεγαλομετόχου της πράσινης ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, με αφορμή το τραγικό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα ( μια ήττα και μια ισοπαλία) και την απόλυση του προπονητή Ρουί Βιτόρια.

Στην ανακοίνωση η Θύρα 13 κατονομάζει ευθέως ως υπεύθυνο για τα «13 χρόνια αποτυχίας» τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ενώ βάζει στο «κάδρο» και τους Παπαδημητρίου, Παναγιωτίδη και Μπαλωμένου. Παράλληλα οι οργανωμένοι οπαδοί των πρασίνων αναφέρονται και στις αποπομπές των Ουζουνίδη, Δώνη και Γιοβάνοβιτς στο παρελθόν.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Στη μέρα της Μαρμότας που έχει καταντήσει η ζωή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, όπου κάποιοι έχουν πειστεί πλέον πως μπορούν να μας πιάνουν μ@λ@κες ξανά και ξανά, μάθαμε ότι φταίει ο Βιτόρια, όπως παλιότερα έφταιγε ο Ουζουνίδης, ο Δώνης, ο Γιοβάνοβιτς και πόσοι άλλοι. Αφού λοιπόν έδιωξαν τον προπονητή, σε άλλο ένα κακόγουστο φθινοπωρινό σόου απόδοσης ευθυνών, οι πεταμένοι κηφήνες θα συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο πάνω στο κουφάρι του Παναθηναϊκού μας.

Δε θα κουραστούμε ποτέ να λέμε πως ο πραγματικός υπαίτιος έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Γιάννης Αλαφούζος. 13 χρόνια ξεκάθαρης αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα.»

Νωρίτερα, η θύρα 13 είχε εκδώσει ανακοίνωση και κατά του τεχνικού διευθυντή της ομάδας Γιάννη Παπαδημητρίου χαρακτηρίζοντάς τον ανεπιθύμητο.

Παρελθόν ο Ρουί Βιτόρια, έφυγε χωρίς να πει «αντίο»

Το μεσημέρι της Δευτέρας η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει την απόλυση του Ρούι Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός, προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια και το τιμ του, με τον Πορτογάλο τεχνικό να «πληρώνει» το… μάρμαρο για την κάκιστη εκκίνηση της ομάδας στη Super League και τις θλιβερές εμφανίσεις των «πράσινων» στα παιχνίδια με τον Λεβαδειακό και -πολύ περισσότερο- με την Κηφισιά.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως ο 55χρονος τεχνικός και οι συνεργάτες του επέλεξαν να μην χαιρετίσουν κανέναν απ’ το ποδοσφαιρικό τμήμα, παρότι συνυπήρξαν με πάρα πολλά πρόσωπα και παίκτες τους τελευταίους 11 μήνες.

Ο μεν Βιτόρια πήγε το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» και συγκέντρωσε τα πράγματά του, ενώ οι συνεργάτες του πήγαν το μεσημέρι, αλλά αρκετές ώρες πριν πάει η ομάδα στο προπονητικό κέντρο για την απογευματινή της προπόνηση.

Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί απ’ την άνοιξη του 2021 και την αποχώρηση του Λάζλο Μπόλονι απ’ τον «πράσινο» πάγκο, καθώς είθισται οι προπονητές ακόμη και μετά τα «διαζύγια» με την ομάδα, να δίνουν το «παρών» στο Κορωπί, για να αποχαιρετίσουν την ομάδα.

Τέλος προπόνηση στην ομάδα έκανε ο προπονητής της Κ19, Δημήτρη Κοροπούλη, εν αναμονή εξελίξεως για προπονητή στην πρώτη ομάδα.

