Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Ο Σαμ Κέντρικς είναι αναμφίβολα ο κορυφαίος επικοντιστής που έχουν βγάλει οι ΗΠΑ. Χθες στα 33 του κατέκτησε την 4η θέση στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, χάνοντας το χάλκινο σε ισοβαθμία με τον Αυστραλό Μάρσαλ.

Παρ όλα αυτά ήταν ευχαριστημένος από την εμφάνισή του, ενώ στη μικτή ζώνη είχε να πει απίστευτα πράγματα για τον Εμμανουήλ Καραλή.

Μιλώντας στο athlead.gr, ο Κέντρικς αφού τον χαρακτήρισε ως τον αγαπημένο του αθλητή, είπε πως τον τοποθετεί στο Νο2 στην ιστορία πίσω από τον Ντουπλάντις, ενώ τόνισε πως αν δεν ήταν ο Μανόλο να πιέζει τον Σουηδό, δεν θα έβλεπαν όλοι οι συναθλητές τους, όλα αυτά τα παγκόσμια ρεκόρ.

«Ειλικρινά ο Μανόλο είναι ο αγαπημένος μου, ο απόλυτος αγαπημένος μου αθλητής. Αυτός και ο Μόντο (Ντουπλάντις) είναι περίπου ίδιας ηλικίας και τους παρακολουθώ από την αρχή. Ο Μανόλο (μέχρι σήμερα) δεν είχε φτάσει σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος» είπε αρχικά δείχνοντας με τον τρόπο που το είπε, ότι το τελευταίο δεν ακούγεται φυσιολογικό.

«Ο Μανόλο είναι κατά την γνώμη μου ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών» είπε στη συνέχεια ο σπουδαίος Αμερικανός, σε μία τρομερή δήλωση.

«Και θυσίασε κάτι απόψε. Θα μπορούσε να πηδήξει ψηλότερα (από τα 6μ.) αλλά λέει “θέλω να πιέσω για το χρυσό”. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να θυσιαστείς. Δε νομίζω ότι ο Ντουπλάντις θα πετύχαινε τόσα παγκόσμια ρεκόρ χωρίς τον Μανόλο να τον πιέζει. Το συζητάμε συνέχεια και νομίζω γι αυτό είμαστε όλοι τόσο ευγνώμονες γι’ αυτόν» πρόσθεσε ο Κέντρικς σε μια γενική παραδοχή όλων των επικοντιστών πως χαίρονται που ζουν στην εποχή του Σουηδού, αλλά μπορεί να μην ήταν η ίδια αν δεν είχε την πίεση από τον Καραλή.

Κέντρικς, Καραλής και Ντουπλάντις ήταν η τριάδα που ανέβηκε στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στη Κίνα και για ένα άκυρο διαφορά, ο Αμερικανός αυτή τη φορά έμεινε για μια θέση εκτός βάθρου.

Διαβάστε επίσης:

«Τα έσπασε» η Εθνική στα μπουζούκια μετά το χάλκινο – Γλέντι όλη τη νύχτα (Photos – Video)

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση της Θύρας 13 κατά του Αλαφούζου μετά την απόλυση Βιτόρια

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»