Τόκιο 2025: Αργυρό μετάλλιο ο Εμμανουήλ Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, χρυσό και παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής… έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τελικά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τις ελπίδες της ελληνικής αποστολής, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Ο «Μανόλο» ξεπέρασε για άλλη μία φορά τα έξι μέτρα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις.

Νωρίτερα, είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,95μ. που τον άφησαν προσωρινά τέταρτο, αλλά το τρίτο του άλμα ήταν επιτυχημένο και στη συνέχεια, «καθαρίζοντας» με την πρώτη τα 6μ., εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Απέναντί του βρέθηκε ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος του αγωνίσματος, Αρμάντ Ντουμπλάντις, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο Μόντο ήταν και πάλι εκπληκτικός, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια όλα τα άλματα πριν βάλει τον πήχη στα 6.30. Εκεί απέτυχε δύο φορές, αλλά στην τρίτη προσπάθεια παρόλο που ακούμπησε τον πήχη, αυτός έμεινε στη θέση του και μαζί με το χρυσό, πανηγύρισε ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ. Κι ο πρώτος που έτρεξε να τον αγκαλιάσει ήταν ο καλός του φίλος Εμμανουήλ…

