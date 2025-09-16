Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου» – Νέα ανάρτηση για το χάλκινο στο Eurobasket (video)

Ένα συγκινητικό βίντεο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket ανέβασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γράφοντας στη λεζάντα πως «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου».

Το βίντεο ξεκινά με τον Αντετοκούνμπο να δηλώνει πως «ένα είναι σίγουρο, από τη φύση μου θα βρω ξανά τον τρόπο να σηκωθώ».

Το βίντεο «ντύνουν» πλάνα από τις μαγικές εμφανίσεις του στα γήπεδα του φετινού Eurobasket με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιλέγει τη φράση από τη συνέντευξη τύπου μετά τον μικρό τελικό «κάθε φορά που παίζω με την εθνική Ελλάδος αγαπώ ξανά το παιχνίδι».

Ο Greek Freak επέλεξε, επίσης, τη δήλωση Σπανούλη για τον ίδιο που αναφέρει πως «είναι συγκεντρωμένος είναι αφοσιωμένος ηγέτης, ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτες που έχουμε δει ποτέ»

«Αγαπώ τον πολιτισμό, τα αποδυτήρια τους συμπαίχτες μου» ακούγεται στη συνέχεια του βίντεο που κλείνει με τις συγκινητικές δηλώσεις και τα κλάματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας και τη φράση του: «Είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου».

