ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:26
07.05.2026 19:00

Τέλος εποχής για τα αυτοκόλλητα Panini – H FIFA ανακοινώνει νέα συνεργασία

Τα άλμπουμ με αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Panini θα αποτελέσουν παρελθόν μετά τον τελικό της εκατονταετηρίδας το 2030, αφού η FIFA ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία την Πέμπτη.

Η συνεργασία της FIFA με την Panini μετράει ήδη πάνω από 50 χρόνια, με το πρώτο άλμπουμ με αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να εκδίδεται πριν από τους τελικούς του 1970 στο Μεξικό.

Ωστόσο, η FIFA ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέκτεινε τη συμφωνία της με την Fanatics ώστε να καλύπτει συλλεκτικά αντικείμενα, ώστε να συμπεριλάβει τουρνουά και εκδηλώσεις της FIFA από το 2031.

Τα άλμπουμ με αυτοκόλλητα ήταν εξαιρετικά δημοφιλή, με ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ του 1970 να πωλείται για πάνω από 10.000 λίρες το 2017.

«Σε όλο το αθλητικό τοπίο, βλέπουμε ότι η Fanatics προωθεί μαζική καινοτομία στα συλλεκτικά αντικείμενα που παρέχει στους οπαδούς έναν νέο, ουσιαστικό τρόπο να αλληλεπιδρούν με τις αγαπημένες τους ομάδες και τους αγαπημένους τους παίκτες», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Έτσι, από την οπτική γωνία της FIFA, μπορούμε να παγκοσμιοποιήσουμε αυτή την εμπλοκή των οπαδών ακριβώς χάρη στο χαρτοφυλάκιο παγκόσμιων τουρνουά μας. Και αυτό παρέχει μια άλλη σημαντική εμπορική ροή εσόδων που διοχετεύουμε πίσω, όπως πάντα, στο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο».

Η Panini ήρθε σε συμφωνία με τη FIFA τον Δεκέμβριο του 2023 για να παραμείνει ο αποκλειστικός συνεργάτης της για επίσημα αυτοκόλλητα, κάρτες ανταλλαγής, παιχνίδια με κάρτες ανταλλαγής και ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα που καλύπτουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού, το τουρνουά του 2030 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027, εκτός από άλλα τουρνουά και εκδηλώσεις της FIFA.

