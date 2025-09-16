Σε ξεχωριστή πλατφόρμα της ΕΡΤ ο τελικός του Τεντόγλου στο μήκος

Η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση της 5ης μέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου από την ΕΡΤ2, θα έχει ξεχωριστή κάλυψη για τον τελικό του μήκους.

Αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Μίλτος Τεντόγλου θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του και στην ψηφιακή πλατφόρμα του ERTFLIX o τελικός του μήκους θα μεταδοθεί άλμα προς άλμα και των 12 φιναλίστ από το κανάλι του ERT Sports. Φυσικά τα άλματα του Μίλτου και μέρος του αγώνα, θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ2.

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 14:45 ώρα Ελλάδας.

