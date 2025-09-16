search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
16.09.2025 10:36

OPEN: Ατύχημα για τον Γιάννη Χατζησαλάτα – Εμφανίστηκε με μπανταρισμένη μύτη (video)

16.09.2025 10:36
Ένα ατύχημα είχε την Δευτέρα ο οικονομικός σύμβουλος του OPEN, Γιάννης Χατζησαλάτας που εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με επίδεσμο σττη μύτη

«Κακό μάτι, μην ανησυχείτε» είπε αρχικά στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά ο Γιάννης Χατζησαλάτας και εξήγησε:

«Όπως προχωρούσα, υπήρχε μία ράμπα μεταλλική η οποία είχε ξεκολλήσει από το έδαφος. Βρέθηκε μέσα εκεί το πόδι μου, σε βιαστικό βήμα, εγκλωβίστηκε το πόδι μου, έπεσα και χτύπησα στην μύτη και το φρύδι».

«Σε κατάστημα έγινε. Ήταν μία μεταλλική ράμπα που βάζουν για να μεταφέρουν καρότσια και διάφορα πράγματα» πρόσθεσε με τους παρουσιαστές να του εύχονται «περαστικά».

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ετοιμος να ανακοινώσει ο Λοβέρδος: Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

james-cameron_1609_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

James Cameron: Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι γράφει το σενάριο μιας νέας ταινίας «Terminator», αλλά δυσκολεύεται

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα –  «Υποκινητής ο Νετανιάχου»

dypa_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Πάνω από 6.000 πολίτες στις «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

eric-dane-new
LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Το μήνυμα για τη μάχη του με την ALS – «Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία» (Video)

kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

1 / 3