OPEN: Ατύχημα για τον Γιάννη Χατζησαλάτα – Εμφανίστηκε με μπανταρισμένη μύτη (video)

Ένα ατύχημα είχε την Δευτέρα ο οικονομικός σύμβουλος του OPEN, Γιάννης Χατζησαλάτας που εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με επίδεσμο σττη μύτη

«Κακό μάτι, μην ανησυχείτε» είπε αρχικά στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά ο Γιάννης Χατζησαλάτας και εξήγησε:

«Όπως προχωρούσα, υπήρχε μία ράμπα μεταλλική η οποία είχε ξεκολλήσει από το έδαφος. Βρέθηκε μέσα εκεί το πόδι μου, σε βιαστικό βήμα, εγκλωβίστηκε το πόδι μου, έπεσα και χτύπησα στην μύτη και το φρύδι».

«Σε κατάστημα έγινε. Ήταν μία μεταλλική ράμπα που βάζουν για να μεταφέρουν καρότσια και διάφορα πράγματα» πρόσθεσε με τους παρουσιαστές να του εύχονται «περαστικά».

Διαβάστε επίσης:

Ράνια Τζίμα: «Κάποιος να μου βρει ένα αυτόγραφο του Γιάννη Αντετοκούνμπο» (Video)

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή κατά των New York Times – «Μια από τις χειρότερες εφημερίδες στην ιστορία της χώρας»

Συνεργασία του Ομίλου Antenna με το Atlantic Council για τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής