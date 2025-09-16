Ράνια Τζίμα: «Κάποιος να μου βρει ένα αυτόγραφο του Γιάννη Αντετοκούνμπο» (Video)

Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket 2025 αποτέλεσε πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων με τη Ράνια Τζίμα να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της τόσο για την τεράστια διάκριση της χώρας μας όσο και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τον οποίο -όπως αποκάλυψε on air θα ήθελε ένα αυτόγραφο.

«Θέλω να πούμε πολλά για τον Αντετοκούνμπο. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το παιδί, η ιστορία της ζωής του. Εγώ το έχω πει, θέλω ένα αυτόγραφο, κάποιος να μου βρει ένα αυτόγραφο. Η ιστορία ζωής αυτού του παιδιού είναι νομίζω που μας συγκινεί όλους πάρα πολύ. Συγκινείται στον εθνικό μας ύμνο όπως λίγοι από εμάς συγκινούμαστε, κρατάει τη σημαία όπως λίγοι από εμάς θα την κρατούσαν. Αυτό είναι ανεκτίμητο» είπε η δημοσιογράφος και πρόσθεσε:

«Εγώ είχα την αίσθηση πως στον αγώνα μάς κουβαλούσε όλους, έναν-έναν στις πλάτες του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που τον κατηγορεί. Δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε».

