15.09.2025 12:48

Eurovision 2026: Μποϊκοτάζ και από την Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

15.09.2025 12:48
eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new

Ο ισπανός υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν δήλωσε σήμερα ότι η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, αν το Ισραήλ λάβει μέρος σ’ αυτόν – ένα μποϊκοτάζ το οποίο προωθείται ήδη από άλλες χώρες.

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision» και, «αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος» στο διαγωνισμό, δήλωσε ο Ερνέστ Ουρτασούν στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό, υποστηρίζοντας μια θέση την οποία έχουν ήδη υιοθετήσει «η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία», υπενθύμισε.

Η απόφαση ανήκει στον οργανωτή του διαγωνισμού Eurovision, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (UER/EBU), υπογράμμισε.

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UER τον Ιούλιο, χώρες είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό που πρόκειται να διεξαχθεί το 2026 στη Βιέννη και η UER τους επέτρεψε να αποσυρθούν από το διαγωνισμό μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να έχουν οικονομικές συνέπειες.

Ήδη τον περασμένο Μάιο, ο σοσιαλιστής ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει πως το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από τη Eurovision για λόγους «αλληλεγγύης» με τον «λαό της Παλαιστίνης που ζει τον παραλογισμό του πολέμου και των βομβαρδισμών».

Η Ισπανία, η οποία στις 28 Μαΐου 2024 αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είναι τους τελευταίους μήνες μία από τις πιο επικριτικές φωνές στην ΕΕ έναντι της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και εμφανίζεται ως ιστορικός υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Στον προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision, η ισπανική δημόσια τηλεόραση είχε αψηφήσει τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του διαγωνισμού και την είχε καλέσει, υπό την απειλή κυρώσεων, να σταματήσει τις αναφορές της στην επίθεση τη Γάζα, μεταδίδοντας ένα μήνυμα υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους, πριν αναμεταδώσει την εκδήλωση.

«Όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», είχε γράψει με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός όμιλος RTVE σε ένα μήνυμα στα ισπανικά και τα αγγλικά, μερικά δευτερόπλεπτα πριν από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού τραγουδιού.

Χθες, Κυριακή, ο πρωθυπουργός εξέφρασε το «θαυμασμό» του προς τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν τον ποδηλατικό γύρο της Ισπανίας La Vuelta με αποτέλεσμα να συντομευθεί το τελευταίο ετάπ, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές είχαν κατακλύσει τη διαδρομή που επρόκειτο να ακολουθήσει στο κέντρο της Μαδρίτης.

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

United Nations
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ: Ο ΟΗΕ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

vlachos-don_zouan-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Δον Ζουάν» με τον Πάνο Βλάχο επιστρέφει στο θέατρο Βεάκη

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

