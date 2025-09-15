«Συγγνώμη» για το ναζιστικό σχόλιο να… εκτελούνται οι άστεγοι ζήτησε ο παρουσιαστής του Fox News (video)

«Συγγνώμη» για το ναζιστικής λογικής σχόλιο ζήτησε ο παρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends ο οποίος είχ δηλώσει στον «αέρα» πως οι άστεγοι θα πρέπει να… θανατώνονται με ένεση.

Η δήλωση του Brian Kilmeade προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή με τον ίδιο να εμφανίζεται εκτάκτως σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή της Κυριακής «απολογούμενος» και αναγνωρίζοντας ότι το σχόλιο του ήταν «υπερβολικά σκληρό».

Το αδιανόητο σχόλιο έγινε όταν κατά την διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτης με θέμα την δολοφονία της νεαρής Ουκρανής Iryna Zarutska στην Βόρεια Καρολίνα, ο συμπαρουσιαστής του Kilmeade, ο Lawrence Jones, δήλωσε ότι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι θα πρέπει να αποδεχτούν προγράμματα θεραπείας ή να φυλακιστούν. Τότε, ο Brian Kilmeade βρήκε καλή (ναζιστική) ιδέα να υπερθεματίσει λέγοντας: «Ή ακούσια θανατηφόρα ένεση, ή κάτι τέτοιο. Απλώς σκοτώστε τους».

Αφορμή να… ξετυλίξει τις δημοκρατικές του πεποιθήσεις, στάθηκε το γεγονός ότι ένας 34χρονος άστεγος άνδρας με βεβαρημένο ποινικό μητρώο κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Ουκρανής μέσα στο μετρό. Η μητέρα του δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι τον είχε βάλει σε ίδρυμα παρά την θέλησή του και ότι είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

«Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό το εξαιρετικά σκληρό σχόλιο», δήλωσε ο Kilmeade στον αέρα.

«Προφανώς γνωρίζω ότι δεν ενεργούν όλοι οι ψυχικά ασθενείς άστεγοι όπως ο δράστης στην Βόρεια Καρολίνα, καθώς και ότι πάρα πολλοί άστεγοι αξίζουν την κατανόηση και τη συμπόνια μας».

Το Fox News δημοσίευσε το βίντεο με τη «συγγνώμη» στον ιστότοπό του, αναφέροντας στην περιγραφή ότι ο Kilmeade «αναγνωρίζει το λάθος του».

