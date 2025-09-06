search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 15:32

ΗΠΑ: Σοκαριστική άγρια δολοφονία Ουκρανής μέσα στο μετρό (Video/Σκληρές εικόνες)

06.09.2025 15:32
New York Metro_new

Κτηνωδία σημειώθηκε σε συρμό μετρό των ΗΠΑ, όταν μια Ουκρανή, πρόσφυγας πολέμου, δέχτηκε επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Όλα συνέβησαν στις 22 Αυγούστου, στο μετρό της πόλης Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας μαύρος άνδρας μαχαίρωσε την Ιρίνα Ζαρούτσκαγια, πρόσφυγα πολέμου από την Ουκρανία, στο λαιμό αρκετές φορές χωρίς προφανή λόγο. Η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα λόγω αιμορραγίας και ο δράστης συνελήφθη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν, ο οποίος είναι άστεγος και άνεργος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης μπήκε στο βαγόνι και άρχισε να μαλώνει με τους επιβάτες. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, έβγαλε ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στην κοπέλα. Τρεις άλλοι επιβάτες τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν.

Ο δράστης τραυματίστηκε επίσης, αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει, ενώ αυτήν την στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο δράστης ήταν γνωστός στην αστυνομία, καθώς είχε εκτίσει ποινή πέντε ετών για ένοπλη ληστεία και είχε επίσης συλληφθεί πολλές φορές για κλοπές και απειλές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο Μπράουν θα τεθεί υπό κράτηση μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών διαδικασιών. Η υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αστυνομία, τον ντετέκτιβ και τη μητέρα του θύματος.

Διαβάστε επίσης:

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)

Επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία: Ομογενής ο 57χρονος σέρφερ που σκοτώθηκε

Βρετανία: Πυρκαγιά ξέσπασε στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Πιθανή αναβολή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρησμό

deth_main
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – Κλειστοί 6 σταθμοί του Μετρό, ξεκινούν σε λίγο οι πορείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:30
LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Πιθανή αναβολή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

1 / 3