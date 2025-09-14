search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025
14.09.2025

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πρεμιέρα με το …δεξί για Μάνεση – Δύσκολη αρχή για Weekend Live

14.09.2025 11:22
manesis

Με το …δεξί ξεκίνησε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν ο Νίκος Μάνεσης.

Η εκπομπή του ALPHA, που έκανε χθες πρεμιέρα, πήρε την πρωτιά στην τηλεθέαση καταγράφοντας 14,1% στη ζώνη 10 με 1, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Η καλή μέρα φάνηκε από νωρίς το πρωί για το κανάλι, που με τις Οικογενειακές Ιστορίες σε επανάληψη σημείωσε 13,5% και άφησε στα μονοψήφια τις ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές, σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις.

Το μεσημέρι, ο ALPHA κατέγραψε νέα πρωτιά με το Σόι σου (15,9%) που αποδείχτηκε πολύ σκληρό για να πεθάνει, αφήνοντας στα μονοψήφια και το Weekend Live, που έκανε πρεμιέρα και περιορίστηκε στο 6,5%.

Το απόγευμα, η σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί του MEGA απέσπασε 13,9%, συνεχίζοντας την παράδοση των υψηλών ποσοστών.

Η πρωτιά του MEGA επιβεβαιώθηκε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο κατέγραψε 15%.

Το βράδυ, τη σκυτάλη πήρε και πάλι ο ALPHA, με το Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα να συγκεντρώνει 13,3% και το Σόι σου 12,9%.

Η βραδιά έκλεισε με ακόμη μία πρωτιά για το MEGA, χάρη στην ελληνική ταινία The Bachelor 3, που σημείωσε 9,5%.

mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης κατά Βαξεβάνη: «Καμιά εισαγγελία δεν είναι στην “πόρτα” μου»

elon musk
ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Βρετανία: Αντιδράσεις για την παρέμβαση Μασκ – «Η δημοκρατία μας δεν είναι παιχνίδι»

Στεγαστικά δάνεια: Ποιοι θα λάβουν επιδότηση - Από την Δευτέρα οι αιτήσεις - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από το 2026 – Αναλυτικές οδηγίες προς εκμισθωτές

Sina_arxiepiskopos
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σελίδα για τη Μονή Σινά – Ο Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος με 19 ψήφους

EMAK
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 80χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

