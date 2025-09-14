Τηλεθέαση Σαββάτου: Πρεμιέρα με το …δεξί για Μάνεση – Δύσκολη αρχή για Weekend Live

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με το …δεξί ξεκίνησε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν ο Νίκος Μάνεσης.
Η εκπομπή του ALPHA, που έκανε χθες πρεμιέρα, πήρε την πρωτιά στην τηλεθέαση καταγράφοντας 14,1% στη ζώνη 10 με 1, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Η καλή μέρα φάνηκε από νωρίς το πρωί για το κανάλι, που με τις Οικογενειακές Ιστορίες σε επανάληψη σημείωσε 13,5% και άφησε στα μονοψήφια τις ζωντανές ενημερωτικές εκπομπές, σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις.
Το μεσημέρι, ο ALPHA κατέγραψε νέα πρωτιά με το Σόι σου (15,9%) που αποδείχτηκε πολύ σκληρό για να πεθάνει, αφήνοντας στα μονοψήφια και το Weekend Live, που έκανε πρεμιέρα και περιορίστηκε στο 6,5%.
Το απόγευμα, η σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί του MEGA απέσπασε 13,9%, συνεχίζοντας την παράδοση των υψηλών ποσοστών.
Η πρωτιά του MEGA επιβεβαιώθηκε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο κατέγραψε 15%.
Το βράδυ, τη σκυτάλη πήρε και πάλι ο ALPHA, με το Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα να συγκεντρώνει 13,3% και το Σόι σου 12,9%.
Η βραδιά έκλεισε με ακόμη μία πρωτιά για το MEGA, χάρη στην ελληνική ταινία The Bachelor 3, που σημείωσε 9,5%.
