«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»: Πρεμιέρα με λουλούδια και πειράγματα – «Μπορεί να είναι καμία θαυμάστρια» (Videos)

Με χαμόγελο και σε ρυθμούς από το «Ας κρατήσουν οι χοροί», έκανε πρεμιέρα ο Νίκος Μάνεσης στον Alpha.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, που κρατά συντροφιά στους τηλεθεατές για 9η συνεχόμενη χρονιά, καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό παρέα με τους συνεργάτες του.

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι… Καλή σεζόν, να είμαστε καλά, υγεία, ευτυχία. Περιμέναμε να πανηγυρίσουμε με το ξεκίνημα, αλλά δεν τα κατάφερε η Εθνική. Κάτω τα χέρια από την Εθνική! Δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, δεν παίξαμε καθόλου καλά», είπε στους τηλεθεατές.

Το μπουκέτο και οι …θαυμάστριες

Τα πειράγματα με τους συνεργάτες του δεν έλειψαν ούτε από την πρεμιέρα, καθώς όταν η Διεύθυνση του Alpha έστειλε ένα όμορφο μπουκέτο λουλουδιών με ηλιοτρόπια στον Νίκο Μάνεση για «καλή αρχή», οι συνεργάτες τους άρχισαν να του λένε για θαυμάστριες…

Ο παρουσιαστής δέχτηκε την… πρόκληση και απάντησε αναλόγως με το γνωστό του χιούμορ.

