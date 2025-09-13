search
13.09.2025 08:19

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

13.09.2025 08:19
efimerides

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Εθνικό απολυτήριο: Πώς και πότε θα εφαρμοστεί

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπουργός η… Τεχνητή Νοημοσύνη!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ανοίγουν ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία ΕΣΥ

ΕΣΤΙΑ: Θράσος Φιντάν: Με μοντέλο Κάσου οι έρευνες Chevron νοτίως της Κρήτης

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Στη Γάζα μας περιμένουν

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Διορίστηκαν και πήραν άδεια

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Τα συνδικάτα απαντούν με πανεργατική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Τι ψηφίζει η σιωπηλή πλειοψηφία

ΚONTRA: Τακτικές Ερντογάν ακολουθεί ο Φλωρίδης

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Εκλογές – Η ώρα της αλλαγής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Fast Track εγκρίσεις μεγάλων επενδύσεων

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

erika_kirt
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει»: Η υπόσχεση της χήρας του Τσάρλι Κερκ (Video)

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για αλλαγές στο Ε1 για την επιστροφή ενοικίου

denmark army
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Ιστορικού μεγέθους ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας – Επενδύει 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ

eortologio_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

karavatou-kostopoulos-new
MEDIA

Καραβάτου: Η on air παρατήρηση στους συνεργάτες της - «Μπορείτε να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη;» (Video)

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

