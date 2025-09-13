Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Εθνικό απολυτήριο: Πώς και πότε θα εφαρμοστεί

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπουργός η… Τεχνητή Νοημοσύνη!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ανοίγουν ραντεβού σε εξωτερικά ιατρεία ΕΣΥ

ΕΣΤΙΑ: Θράσος Φιντάν: Με μοντέλο Κάσου οι έρευνες Chevron νοτίως της Κρήτης

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Στη Γάζα μας περιμένουν

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Διορίστηκαν και πήραν άδεια

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Τα συνδικάτα απαντούν με πανεργατική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Τι ψηφίζει η σιωπηλή πλειοψηφία

ΚONTRA: Τακτικές Ερντογάν ακολουθεί ο Φλωρίδης

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Εκλογές – Η ώρα της αλλαγής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Fast Track εγκρίσεις μεγάλων επενδύσεων

