Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο η ΕΡΤ – Εκτοξεύτηκε στο 69,5%

Μπορεί η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μην κατάφερε να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, αλλά ο κρίσιμος αγώνας της Εθνικής με την Τουρκία εκτόξευσε τα νούμερα της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, παρά την τροπή του αγώνα, oι τηλεθεατές έδωσαν στη δημόσια τηλεόραση τηλεθέαση-ρεκόρ που έφτασε έως και το 69,5%.

Ο αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 55,8%, ποσοστό που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα του κοινού ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1. Στο δυναμικό κοινό (18-54) η τηλεθέαση κυμάνθηκε έως το 58,7%.

Όπως ήταν φυσικό η ΕΡΤ1 ήρθε πρώτη μεταξύ των υπολοίπων σταθμών με μέσο μερίδιο ημερήσιας τηλεθέασης 18,7% και στο δυναμικό κοινό 20,2%.

Ειδικά στο ανδρικό κοινό, σύμφωνα με τις μετρήσεις, η αναμέτρηση έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 60,5% και στους άνδρες (18-34) 67%.

Κατά μέσο όρο τον αγώνα παρακολούθησαν 2.290.000 τηλεθεατές και τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 3.800.000.

Από το πρωί

Η ημέρα ξεκίνησε με την Κοινωνία Ώρα Mega να βρίσκεται στην κορυφή με 23,7%, αφήνοντας σε μονοψήφια τον ανταγωνισμό. Το Καλοκαίρι Παρέα πήρε την πρωτιά και στο φινάλε κάνοντας 15,6%,

το Σόι σου (22,5%) έκανε και πάλι τη διαφορά το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα ξεχώρισαν το Είσαι το ταίρι μου 14,2% και το Live Nerws 13,8%.

Στην prime time, όσοι δεν παρακολούθησαν την Εθνική, είδαν Το Σόι σου (7%) και Παρά πέντε (6,5%), ενώ στη late night, ξεχώρισαν το Πενήντα Πενήντα (14,4%) και τα Μαύρα Μεσάνυχτα (14,3%), αφήνοντας τρίτο το Exathlon (8,7%).

