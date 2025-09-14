Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η αγορά ακινήτων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μερικά μόνο από τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Δορυφόροι στο Αιγαίο
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Μισθολογική ανάσα για τους ένστολους
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οπισθεν ολοταχώς
ΕΣΤΙΑ: 30 υπουργοί και υφυπουργοί της ΝΔ «εμπλέκονται» στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Real news: Πώς θα «πέσουν» στην αγορά 25.000 ακίνητα
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μπροστά στο χάσμα με τη γενιά Ζ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Οι νέες αποδοχές για μισθωτούς, συνταξιούχους
ΚONTRA: Σε θέση μάχης οι δελφίνοι για τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Εξαπλάσιο όφελος από τα μέτρα ΣΥΡΙΖΑ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Στο 25% ο πήχης
Documento: Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέση
Διαβάστε επίσης:
Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο η ΕΡΤ – Εκτοξεύτηκε στο 69,5%
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»: Πρεμιέρα με λουλούδια και πειράγματα – «Μπορεί να είναι καμία θαυμάστρια» (Videos)
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.