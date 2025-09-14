search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025
14.09.2025

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής

14.09.2025 08:11
efimerides-new

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η αγορά ακινήτων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μερικά μόνο από τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Δορυφόροι στο Αιγαίο

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Μισθολογική ανάσα για τους ένστολους

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οπισθεν ολοταχώς

ΕΣΤΙΑ: 30 υπουργοί και υφυπουργοί της ΝΔ «εμπλέκονται» στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Real news: Πώς θα «πέσουν» στην αγορά 25.000 ακίνητα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μπροστά στο χάσμα με τη γενιά Ζ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Οι νέες αποδοχές για μισθωτούς, συνταξιούχους

ΚONTRA: Σε θέση μάχης οι δελφίνοι για τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Εξαπλάσιο όφελος από τα μέτρα ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Στο 25% ο πήχης

Documento: Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέση

troxaio_mexico
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο στην Εθνική Οδό (Videos)

efimerides-new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

zelensky_1208_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου: «Ηξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα drones» λέει μετά τον συναγερμό σε Πολωνία-Ρουμανία

vissi_kallimarmaro
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο (Videos)

PODCAST KOYRLAMPAS SITE 14.09
PODCASTS

Podcast – Θανάσης Κουρλαμπάς: «Με ένα πάτημα στο κουμπί #cancel καταστρέφονται ζωές»

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

gamos-ntina-gios-antypa
LIFESTYLE

Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίθανος Καραλής: Προκρίθηκε άνετα στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος και ζήτησε ...ξεμάτιασμα (Videos)

