Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, η αγορά ακινήτων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μερικά μόνο από τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Δορυφόροι στο Αιγαίο

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Μισθολογική ανάσα για τους ένστολους

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οπισθεν ολοταχώς

ΕΣΤΙΑ: 30 υπουργοί και υφυπουργοί της ΝΔ «εμπλέκονται» στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Real news: Πώς θα «πέσουν» στην αγορά 25.000 ακίνητα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μπροστά στο χάσμα με τη γενιά Ζ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Οι νέες αποδοχές για μισθωτούς, συνταξιούχους

ΚONTRA: Σε θέση μάχης οι δελφίνοι για τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Εξαπλάσιο όφελος από τα μέτρα ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Στο 25% ο πήχης

Documento: Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέση

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο η ΕΡΤ – Εκτοξεύτηκε στο 69,5%

«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»: Πρεμιέρα με λουλούδια και πειράγματα – «Μπορεί να είναι καμία θαυμάστρια» (Videos)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)