15.09.2025 11:49

Συνέντευξη Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου την Τετάρτη

15.09.2025 11:49
xatzinikolaou new

Συνέντευξη στην τηλεόραση θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για τις φορολογικές και άλλες μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, την Τετάρτη (17/9), στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ερωτηθεί και να απαντήσει και σε άλλα πολιτικά ζητήματα που είναι στην επικαιρότητα.

