Συνέντευξη Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου την Τετάρτη

Συνέντευξη στην τηλεόραση θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για τις φορολογικές και άλλες μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, την Τετάρτη (17/9), στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ερωτηθεί και να απαντήσει και σε άλλα πολιτικά ζητήματα που είναι στην επικαιρότητα.

Διαβάστε επίσης

Το Πρωινό: Επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα με ανανεωμένη ομάδα – Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα

«Απλά σκοτώστε τους άστεγους»: Σάλος για το χυδαίο παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» – Παρέδωσε σκυτάλη κι ευχήθηκε επιτυχία σε Στάθη και Λιβαθυνού (Video)