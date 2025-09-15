Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» – Παρέδωσε σκυτάλη κι ευχήθηκε επιτυχία σε Στάθη και Λιβαθυνού (Video)

Την πρώτη καλημέρα στο κοινό μέσα από το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» είπαν σήμερα (15/9) ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, με το νέο τηλεοπτικό δίδυμο να αναλαμβάνει το τιμόνι της ιστορικής πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, συνεχίζοντας την κληρονομιά του Γιώργου Παπαδάκη.

«Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα σελίδα του “Καλημέρα Ελλάδα” εδώ στον ΑΝΤ1. Με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε σε έναν ιστορικό τίτλο, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό που έκανε με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια: αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, καλή διάθεση και χιούμορ, θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας αλλά και στο σπιτικό σας. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και εμείς πρέπει να τις ακούσουμε. Περιμένουμε να μας κρίνετε αυστηρά, έτσι πρέπει» είπαν, μεταξύ άλλων, οι νέοι παρουσιαστές της εκπομπής ενώ αμέσως μετά ακολούθησε μια έκπληξη, καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε την εμφάνισή του στον αέρα της εκπομπής.

«Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Ελλάδα! Είστε καταπληκτικοί, τα πάτε μια χαρά. Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσετε έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Και η συνέχεια είστε εσείς» είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Παπαδάκης παραδίδοντας κι επίσημα τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

