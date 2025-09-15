search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:20
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 08:43

Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του νέου «Καλημέρα Ελλάδα» – Παρέδωσε σκυτάλη κι ευχήθηκε επιτυχία σε Στάθη και Λιβαθυνού (Video)

15.09.2025 08:43
papadakis-new

Την πρώτη καλημέρα στο κοινό μέσα από το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» είπαν σήμερα (15/9) ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, με το νέο τηλεοπτικό δίδυμο να αναλαμβάνει το τιμόνι της ιστορικής πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, συνεχίζοντας την κληρονομιά του Γιώργου Παπαδάκη.

«Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα σελίδα του “Καλημέρα Ελλάδα” εδώ στον ΑΝΤ1. Με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε σε έναν ιστορικό τίτλο, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό που έκανε με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια: αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, καλή διάθεση και χιούμορ, θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας αλλά και στο σπιτικό σας. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και εμείς πρέπει να τις ακούσουμε. Περιμένουμε να μας κρίνετε αυστηρά, έτσι πρέπει» είπαν, μεταξύ άλλων, οι νέοι παρουσιαστές της εκπομπής ενώ αμέσως μετά ακολούθησε μια έκπληξη, καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε την εμφάνισή του στον αέρα της εκπομπής.

«Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Ελλάδα! Είστε καταπληκτικοί, τα πάτε μια χαρά. Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσετε έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Και η συνέχεια είστε εσείς» είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Παπαδάκης παραδίδοντας κι επίσημα τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

Διαβάστε επίσης:

Το Πρωινό: Επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα με ανανεωμένη ομάδα – Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα

«Απλά σκοτώστε τους άστεγους»: Σάλος για το χυδαίο παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TIKTOK_LOGO
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Κίνα κοντά σε συμφωνία για το TikTok

rui-vitoria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εξελίξεις ακόμη και εντός ημέρας με τον Ρουί Βιτόρια μετά την ήττα από την Κηφισιά

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

metanastes_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μεταναστευτικό: Δεν λειτουργούν αποτρεπτικά τα μέτρα Πλεύρη – Αυξάνονται και πάλι οι ροές προς την Κρήτη

NOVARTIS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες «Κελέση» και «Σαράφης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 11:19
TIKTOK_LOGO
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Κίνα κοντά σε συμφωνία για το TikTok

rui-vitoria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εξελίξεις ακόμη και εντός ημέρας με τον Ρουί Βιτόρια μετά την ήττα από την Κηφισιά

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

1 / 3