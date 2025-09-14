search
14.09.2025 17:31

Το Πρωινό: Επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα με ανανεωμένη ομάδα – Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα

14.09.2025 17:31
liagas proino (1)

«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα επιστρέφει ανανεωμένο και φέτος στον ΑΝΤ1.

Από αύριο (15/9), ο Γιώργος Λιάγκας θα μας λέει «καλημέρα» στις 9:00, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες. Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του με θέματα που θα συζητηθούν.

Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος ως γνώστης του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, θα παρουσιάζει όλα τα νέα, πριν κυκλοφορήσουν! Στο «Πρωινό», έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, για να δώσει ένα άλλο, πιπεράτο, ύφος στα νέα της ημέρας με το καυστικό του σχόλιο.

Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται στο δυναμικό του «Πρωινού» για να την εμπειρία και τις πληροφορίες του υποθέσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ. Ο Γρηγόρης Μπάκας και οι συνεντεύξεις του, φέτος, θα μας απογειώσουν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά! Όλη η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα ακολουθεί και τα βήματα της επικαιρότητας, για να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν και μας αφορούν, βάζοντας την είδηση και τους πρωταγωνιστές στο επίκεντρό της. Κοινωνικά θέματα, ελεύθερο και αστυνομικό ρεπορτάζ, δικαστικές υποθέσεις, αλλά και lifestyle στιγμές.

Ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου θα κάνει και φέτος το πλατό της εκπομπής να γεμίσει νοστιμιές και μυρωδιές από τις λαχταριστές συνταγές του.«Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα, κάνει πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σε νέα ώρα, στις 09:00, και θα προσφέρει και φέτος την ιδανική αναλογία μεταξύ ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

«Απλά σκοτώστε τους άστεγους»: Σάλος για το χυδαίο παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News

Ρωσία: Εκτροχιάστηκαν δύο τρένα σε διαφορετικά ατυχήματα – Νεκρός μηχανοδηγός

Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις στην Βρετανία: Αντιδράσεις για την παρέμβαση Μασκ – «Η δημοκρατία μας δεν είναι παιχνίδι»

