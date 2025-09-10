search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:15
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 11:39

ΑΝΤ1: Έτοιμος για πρεμιέρα ο νέος κύκλος επεισοδίων της σειράς «Σέρρες» (video)

10.09.2025 11:39
seira_serres_new

Δεκατρείς και σήμερα απομένουν ως την μετάδοση του πρώτου επεισοδιού από τον νέο -δεύτερο- κύκλο της σειράς «Σέρρες» των Γιώργου Καπουτζίδη-Σταμάτη Πατρώνη. Μάλιστα η πρεμιέρα θα είναι long play αφού θα το πρώτο φρέσκο επεισόδιο θα είναι διπλό.

Η πρεμιέρα λοιπόν είναι προγραμματισμένη από τον ANT1 για την παραπάνω Τρίτη (23/9) στις 22:30. Με εκρηκτικές δόσεις γέλιου και ισχυρές διαπροσωπικές αναταράξεις, η ιστορία στη «Σέρρες» γράφει «τα νέα της κεφάλαια και όλοι αναζητούν τη φωτεινή πλευρά της αγάπης και της ζωής».

Πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

Διαβάστε επίσης:

Το Ελλάδα – Λιθουανία «απογείωσε» την τηλεθέαση της ΕΡΤ – Πρώτη θέση με μερίδιο ως και 60%

ΑΝΤ1: Την άλλη Δευτέρα αρχίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Στον «αέρα» το πλήρες προωθητικό βίντεο

Mega: Επανακάμπτει η Αναστασία Γιάμαλη από το άλλο Σάββατο (20/9) την ίδια ώρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikites_ellines_oikonomikiolybiada4
ADVERTORIAL

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας

maria-korinthiou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

agiooros_limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

von_der_leyen_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

upourgeio_exoterikon
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Παραβιάστηκε η εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:15
nikites_ellines_oikonomikiolybiada4
ADVERTORIAL

Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας

maria-korinthiou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

agiooros_limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

1 / 3