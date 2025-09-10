ΑΝΤ1: Έτοιμος για πρεμιέρα ο νέος κύκλος επεισοδίων της σειράς «Σέρρες» (video)

Δεκατρείς και σήμερα απομένουν ως την μετάδοση του πρώτου επεισοδιού από τον νέο -δεύτερο- κύκλο της σειράς «Σέρρες» των Γιώργου Καπουτζίδη-Σταμάτη Πατρώνη. Μάλιστα η πρεμιέρα θα είναι long play αφού θα το πρώτο φρέσκο επεισόδιο θα είναι διπλό.

Η πρεμιέρα λοιπόν είναι προγραμματισμένη από τον ANT1 για την παραπάνω Τρίτη (23/9) στις 22:30. Με εκρηκτικές δόσεις γέλιου και ισχυρές διαπροσωπικές αναταράξεις, η ιστορία στη «Σέρρες» γράφει «τα νέα της κεφάλαια και όλοι αναζητούν τη φωτεινή πλευρά της αγάπης και της ζωής».

Πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

