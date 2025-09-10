search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
10.09.2025 09:11

Mega: Επανακάμπτει η Αναστασία Γιάμαλη από το άλλο Σάββατο (20/9) την ίδια ώρα

10.09.2025 09:11
anastasia_giamali_new

Το νήμα της επικαιρότητας ξαναπιάνει από το επόμενο Σάββατο, 20 του μήνα, η Αναστασία Γιάμαλη στο Mega με την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», η οποία θα μεταδίδεται την ίδια ώρα (15:40) κάθε Σαββατοκύριακο, όπως και πέρσι, καταρρίπτοντας τη σεναριολογία του προηγούμενου καιρού για «ψαλίδισμα» διάρκειας και αλλαγή στην ώρα προβολής της.

Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Mega, συνεχίζει και φέτος να καταγράφει τις σημαντικότερες στιγμές της επικαιρότητας, «φωτίζοντας» τα γεγονότα πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων.

Με τους συνεργάτες της η Γιάμαλη παραμένουν πιστοί στη δέσμευση για σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση, με συνέπεια και υπευθυνότητα, θέτοντας στο επίκεντρο όσα αφορούν την κοινωνία και τον άνθρωπο.

