ΤΡΙΤΗ 09.09.2025
09.09.2025

«Σφαίρα» στην πρώτη θέση τηλεθέασης ο Alpha τη Δευτέρα (8/9)

09.09.2025 17:01
tiletheasi_0909_1460-820_new
credit: pixabay

Με μερίδιο 18%, λόγω του «ζωντανού» ματς της Εθνικής κόντρα στη Δανία, στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, ο Alpha μάζεψε όλο το «χαρτί» της τηλεθέασης και προσπέρασε τους πάντες ακόμα και την ΕΡΤ1 η οποία την Κυριακή είχε καταφέρει το εντυπωσιακό 14,6% λόγω του μάτς Ελλάδας- Ισπανίας στο Ευρωμπάσκετ.

Στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια κρατήθηκε το Mega καταφέρνοντας επίδοση 11,4% η οποία ήταν η αμέσως υψηλότερη από εκείνη του Alpha. Όλος ο άλλος ανταγωνισμός ανέπτυξε δυναμικές κάτω του 9%.

