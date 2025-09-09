«Σφαίρα» στην πρώτη θέση τηλεθέασης ο Alpha τη Δευτέρα (8/9)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με μερίδιο 18%, λόγω του «ζωντανού» ματς της Εθνικής κόντρα στη Δανία, στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, ο Alpha μάζεψε όλο το «χαρτί» της τηλεθέασης και προσπέρασε τους πάντες ακόμα και την ΕΡΤ1 η οποία την Κυριακή είχε καταφέρει το εντυπωσιακό 14,6% λόγω του μάτς Ελλάδας- Ισπανίας στο Ευρωμπάσκετ.
Στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια κρατήθηκε το Mega καταφέρνοντας επίδοση 11,4% η οποία ήταν η αμέσως υψηλότερη από εκείνη του Alpha. Όλος ο άλλος ανταγωνισμός ανέπτυξε δυναμικές κάτω του 9%.
