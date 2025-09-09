search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025
09.09.2025

ΕΡΤnews: Φουρλής – Παπαμιχαήλ το νέο πρωινό δίδυμο για τα Σαββατοκύριακα

09.09.2025 08:40
 «Αμ έπος αμ έργον» θα ισχύσει, από ό,τι φαίνεται, για τον καταξιωμένο δημοσιογράφο Αντώνη Φουρλή, ο οποίος από χθες προσχώρησε στο δυναμικό του κρατικού ειδησεογραφικού οργανισμού ΕΡΤnews.

Με την Στέλλα Παπαμιχαήλ από το ερχόμενο  Σάββατο -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- και κάθε Σαββατοκύριακο θα παρουσιάζουν θα ενημερώνουν, θα αναλύουν την ειδησεογραφία και τα γεγονότα στο δίωρο 10:00-12:00.

Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο «ραντεβού» -ο τίτλος της εκπομπής θα προσδιοριστεί ίσως στο υπόλοιπο της ημέρας με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα από την ΕΡΤ– ο Φουρλής θα συνεισφέρει όπως εκείνος γνωρίζει, με πληροφορίες, γνώσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις, στην κάλυψη σημαντικών γεγονότων είτε από δελτία ειδήσεων, είτε από εκπομπές άλλων συνάδελφων του ΕΡΤnews.

1 / 3