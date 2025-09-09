ΕΡΤnews: Φουρλής – Παπαμιχαήλ το νέο πρωινό δίδυμο για τα Σαββατοκύριακα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Αμ έπος αμ έργον» θα ισχύσει, από ό,τι φαίνεται, για τον καταξιωμένο δημοσιογράφο Αντώνη Φουρλή, ο οποίος από χθες προσχώρησε στο δυναμικό του κρατικού ειδησεογραφικού οργανισμού ΕΡΤnews.
Με την Στέλλα Παπαμιχαήλ από το ερχόμενο Σάββατο -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- και κάθε Σαββατοκύριακο θα παρουσιάζουν θα ενημερώνουν, θα αναλύουν την ειδησεογραφία και τα γεγονότα στο δίωρο 10:00-12:00.
Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο «ραντεβού» -ο τίτλος της εκπομπής θα προσδιοριστεί ίσως στο υπόλοιπο της ημέρας με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα από την ΕΡΤ– ο Φουρλής θα συνεισφέρει όπως εκείνος γνωρίζει, με πληροφορίες, γνώσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις, στην κάλυψη σημαντικών γεγονότων είτε από δελτία ειδήσεων, είτε από εκπομπές άλλων συνάδελφων του ΕΡΤnews.
Διαβάστε επίσης:
Maestro: Επιστρέφει με τέταρτη σεζόν – Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου
Μείωση στους λογαριασμούς της συνδρομητικής τηλεόρασης από το 2026 – Καταργείται ο φόρος 10% στις ελληνικές πλατφόρμες
Ρούπερτ Μέρντοχ: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για τη διαδοχή στον όμιλο – Ο γιος του Λάχλαν επικεφαλής της αυτοκρατορίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.