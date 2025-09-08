ΕΡΤ: Και ο Αντώνης Φουρλής στο ΕΡΤNews

Οι ενισχυτικές κινήσεις για το ΕΡΤNews συνεχίζονται. Μέλος του ειδησεογραφικού οργανισμού της ΕΡΤ είναι και τυπικά από σήμερα ο Αντώνης Φουρλής.

Θεωρείται δεδομένο ότι θα αναλάβει παρουσίαση εκπομπής για θέματα της τρέχουσας ειδησεογραφίας και ότι θα έχει εμπλοκή με κάποιον τρόπο στην κάλυψη γεγονότων της επικαιρότητας όταν το καλούν οι περιστάσεις και οι συνθήκες στα τακτικά «ραντεβού» ενημέρωσης του ειδησεογραφικού σταθμού.

Το πλαίσιο της συνεισφοράς του στο ΕΡΤNews θα καθοριστεί τα αμέσως επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με πηγές από το Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή.

