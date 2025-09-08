search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
08.09.2025

ΕΡΤ: Και ο Αντώνης Φουρλής στο ΕΡΤNews

08.09.2025 17:07
antonis fourlis

Οι ενισχυτικές κινήσεις για το ΕΡΤNews συνεχίζονται. Μέλος του ειδησεογραφικού οργανισμού της ΕΡΤ είναι και τυπικά από σήμερα ο Αντώνης Φουρλής.

Θεωρείται δεδομένο ότι θα αναλάβει παρουσίαση εκπομπής για θέματα της τρέχουσας ειδησεογραφίας και ότι θα έχει εμπλοκή με κάποιον τρόπο στην κάλυψη γεγονότων της επικαιρότητας όταν το καλούν οι περιστάσεις και οι συνθήκες στα τακτικά «ραντεβού» ενημέρωσης του ειδησεογραφικού σταθμού.

Το πλαίσιο της συνεισφοράς του στο ΕΡΤNews θα καθοριστεί τα αμέσως επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με πηγές από το Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή.

