08.09.2025 15:10

«The Late Show With Stephen Colbert»: Η βραδινή εκπομπή μπορεί να ακυρώθηκε, αλλά κέρδισε βραβείο Emmy

Colbert_0809_1920-1080_new
credit: AP

Η βραδινή εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert» μπορεί να ακυρώθηκε, αλλά κέρδισε βραβείο Emmy.

Το πρόγραμμα που μεταδίδεται αργά το βράδυ απέσπασε το πρώτο αγαλματίδιο στην τελετή απονομής των Emmy Δημιουργικών Τεχνών την Κυριακή. Ο σκηνοθέτης του, Τζιμ Χόσκινσον (Jim Hoskinson) κέρδισε το Emmy Καλύτερης Σκηνοθεσίας Σειράς Ποικίλης Ύλης για το επεισόδιο «David Oyelowo, Finn Wolfhard, Special Apperance by Alan Cumming, Performance By Ok Go».

Συμπεριλαμβανομένων των δύο επιπλέον υποψηφιοτήτων στα βραβεία, το βασικό κανάλι του CBS συγκέντρωσε 33 υποψηφιότητες για Emmy από το ντεμπούτο του το 2015. Κατατάχθηκε ως η δεύτερη σειρά στην ιστορία των Emmy με τις περισσότερες υποψηφιότητες χωρίς νίκη, μετά το «Better Call Saul» του AMC, το οποίο έχασε και τις 53 υποψηφιότητές του κατά τη διάρκεια των έξι σεζόν του.

Η κωμωδία «Newhart», η οποία προβλήθηκε από το 1982 έως το 1990, κατείχε για πολύ καιρό το ρεκόρ με 25 ήττες μέχρι που το «Better Call Saul» έχασε στην τελετή απονομής των Emmy το 2023, συμπτωματικά την ίδια χρονιά που το «The Late Show With Stephen Colbert» ξεπέρασε το «Newhart» στον αριθμό.

Πολλοί, σύμφωνα με το Variety, βλέπουν τη βράβευση της σειράς ως αντίδραση στις επικρίσεις που προκάλεσε η αμφιλεγόμενη απόφαση του CBS να ακυρώσει το «The Late Show» για «οικονομικούς λόγους», όπως ανακοινώθηκκε από το δίκτυο.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ έχει ήδη 10 βραβεία Emmy στο ενεργητικό του, έχοντας τιμηθεί προηγουμένως για το «The Colbert Report» στο Comedy Central και την πιο πρόσφατη νίκη του για το ειδικό πρόγραμμα, με τον τολμηρό τίτλο «Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand: Building Back America Great Again Better 2020».

Το «The Late Show With Stephen Colbert» ήταν φέτος υποψήφιο σε δύο κατηγορίες των Emmy Υψηλής Τηλεθέασης (Primetime Emmy), για Σειρά Talk – Show και Σκηνοθεσίας (Τζιμ Χόσκινσον).

Το βραβεί Καλύτερου Talk Show θα απονεμηθεί στην τελετή στις 14 Σεπτεμβρίου.

