Πολυετείς φυλακίσεις δύο Ουκρανών δημοσιογράφων με βαριές κατηγορίες από ρωσικά δικαστήρια

Δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι, διαχειριστές καναλιών στο Τelegram, στο Μελίτοπολ, καταδικάστηκαν από δικαστήρια, υπο ρωσικό έλεγχο σε ποινές φυλάκισης έως 16 χρόνων καθένας, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων CPJ και την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Kyiv Independent.

Ο Χεορχι Λεβτσένκο, 36 ετών, κρίθηκε ένοχος για εσχάτη προδοσία και εξτρεμισμό και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Στον συνάδελφο του, Βλάντσλαβ Γκέρσον, «έριξαν» 15 χρόνια φυλάκισης για κατασκοπία και τρομοκρατία.

Στις αρχές του μήνα δικαστήριο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Μελίτοπολ της Ουκρανίας, στην περιοχή Ζαπορίζια, έκρινε τον Λεβτσένκο ένοχο για εσχάτη προδοσία και για προτροπή σε εξτρεμιστικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο, με την αιτιολογία ότι χρησιμοποίησε ένα κανάλι Telegram για να δώσει στις ουκρανικές δυνάμεις τη θέση ρωσικών μονάδων, τα οποία αργότερα έγιναν στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

«Ο Λεβτσένκο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το κανάλι Telegram για αντιρωσική και φιλοουκρανική προπαγάνδα, καθώς και για να μοιραστεί δεδομένα σχετικά με τις θέσεις των μονάδων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια Ζαπορίζια με τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», ανέφερε η απόφαση.

Το Στρατιωτικό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας στο Ροστόφ στον Ντον, εξάλλου, αποφάνθηκε ότι ο Γκέρσον, ο οποίος διαχειριζόταν το κανάλι «Melitopoltse Ukraina» («Η Μελίτοπολη είναι Ουκρανία»), πρέπει να εκτίσει τα πρώτα τρία χρόνια της ποινής του στη φυλακή και στη συνέχεια να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του σε σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας. Η υπόθεσή του εκδικάστηκε κεκλεισμένων των θυρών λόγω της υποτιθέμενης ύπαρξης κρατικών μυστικών, σύμφωνα με την Kyiv Independent.

Mέλη άλλων Μέσων Ενημέρωσης της Μελιτόπολης που συνελήφθησαν στην ίδια επιχείρηση «σκούπα» αντιμετωπίζουν παράλληλες δίκες στο Ροστόφ στον Ντον με κατηγορίες που περιλαμβάνουν κατασκοπεία και τρομοκρατία, σύμφωνα με την οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα».

«Μετά τη σύλληψη του Ουκρανού δημοσιογράφου Χεόρχι Λεβτσένκο, πριν από δύο χρόνια, ως αντίποινα για την θαρραλέα κάλυψη του πολέμου από τα κατεχόμενα εδάφη, οι ρωσικές δυνάμεις τον καταδίκασαν τώρα σε 16 χρόνια φυλάκισης, σε ένα ακόμη παράδειγμα της αδίστακτης μεταχείρισης των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης», δήλωσε η Γκουλνιόζα Σαΐντ, συντονίστρια του προγράμματος της CPJ για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. «Οι ρωσικές αρχές πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Λεβτσένκο και όλους τους υπόλοιπους Ουκρανούς δημοσιογράφους», τονίζει η CPJ.

