ΣΚΑΪ: Μεταμεσημεριανές «ξιφομαχίες» για την τηλεθέαση – Πρεμιέρα σήμερα ο Τσουρός

Κρας τεστ σήμερα για την εκπομπή «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό, ο οποίος με συνοπτικές διαδικασίες το σχετικά πρόσφατο διάστημα μετακινήθηκε από το Mega στον ΣΚΑΪ για να παρουσιάζει (15.30) καθημερινή εκπομπή, ενώ στο Mega ήταν Σαββατοκύριακα.

Ο Τσουρός με την εκπομπή -που θα είναι μιξ γκριλ, δηλαδή ολίγον ενημέρωση ολίγον ψυχαγωγία- θα αποτελέσει εναλλακτική πρόταση στον ανταγωνισμό. Εκείνη την ώρα η εκπομπή- άντε λίγο πριν ή λίγο μετά- θα βρίσκονται απέναντί του οι επίσης καθημερινές ενημερωτικές εκπομπές «Live news» (15.40) με το «αχτύπητο» Νίκο Ευαγγελάτο, στο Mega, «Καθαρές κουβέντες» (15.45) με τους Σπύρο Χαριτάτο- Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open, «Update» (16.00) με εναλλασσόμενους παρουσιαστές του ΕΡΤNews, αλλά και τις «Akis Food tour III» (15.45) με τον Άκη Πετρετζίκη- έστω προσωρινά- και «Οικογενειακές ιστορίες» (16.45) σε επανάληψη στον Alpha, «Στούντιο 4» (15.00) με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου-Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ1 και «Ρουκ Ζουκ» (15.45) με τη Ζέτα Μακρυπούλια- σε επανάληψη- στον ΑΝΤ1.

Οι κύριοι αντίπαλοι του νέου ενημερωτικοψυχαγωγικου μεσημεριανού προγράμματος του ΣΚΑΪ είναι ουσιαστικά τα ενημερωτικοειδησεογραφικά προγράμματα των Mega, Open, ΕΡΤNews και δευτερευόντως τα ψυχαγωγικά όπως εκείνο της ΕΡΤ1. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, η εκπομπή θα αρχίζει 10 λεπτά νωρίτερα από το «Live news», που κυριαρχεί στη ζώνη προβολής του, και ένα τέταρτο πριν από τις «Καθαρές κουβέντες» που σιγά-σιγά «χτίζουν» συνήθεια τηλεθέασης.

Εικάζεται από τηλεοπτικούς κύκλους ότι αναμένεται πώς και πώς η εκπομπή και επειδή θα δίνει «πάσα» τηλεθέασης στο απογευματινό «Power talk» της Τατιάνας Στεφανίδου.

