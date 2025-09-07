search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 13:37
07.09.2025 12:03

Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάχη με ανατροπές σε κάθε ζώνη

07.09.2025 12:03
tiletheasi-24-new

Ο απολογισμός της τηλεθέασης για το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ανέδειξε αρκετές εναλλαγές στην κορυφή, με διαφορετικά κανάλια να κερδίζουν το κοινό σε διαφορετικές ζώνες της ημέρας. Από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις βραδινές σειρές και τις κινηματογραφικές επιλογές, η μάχη της τηλεθέασης κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον.

Ο ΣΚΑΪ είχε τα τυχερά του, καθώς ξεκίνησε τη μέρα με 12,8% χάρη στην εκπομπή Καλημέρα. Ακολούθησε το Mega Σαββατοκύριακο με 11,7%, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες σε επανάληψη σημείωσαν 8,6%.

Στη ζώνη 10:00–13:00, οι Δεκατιανοί στον ΣΚΑΪ κράτησαν την πρωτιά του καναλιού με 16,6%, με τις Τρεις Χάριτες στο Mega να ακολουθούν με 12,8% και την παιδική ταινία Μια Χαρούμενη Οικογένεια 2 στο Star να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 10,1%.

Το μεσημέρι το Star έκανε την ανατροπή, βγαίνοντας πρώτο με την προβολή του The Big Bang Theory που σημείωσε 12,9%. Το απόγευμα διατήρησε την πρωτιά με τον Τροχό της Τύχης, που κατέγραψε επίσης 12,9%.

Το βράδυ, ο Alpha κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού με το Σόι σου που έκανε 17,4% και τη Μουρμούρα που έκανε 13%. Στη late night ζώνη, το Mega πήρε το προβάδισμα με την ελληνική ταινία The Bachelor 2, φτάνοντας το 10,6%.

Τι τηλεθέαση σημείωσαν Ζωή Κρονάκη και Τάσος Ιορδανίδης στην πρεμιέρα τους

Την πρώτη τους μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν χθες, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης.

Το ψυχαγωγικό δίδυμο της ΕΡΤ1 έκανε πρεμιέρα χθες στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου με την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Όσον αφορά την τηλεθέαση, η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» σημείωσε μέσο όρο 8,7% στο δυναμικό κοινό και 8,1% στο γενικό σύνολο.

Απέναντι βρίσκονταν οι Δεκατιανοί, οι οποίοι πήραν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, έχοντας αντίστοιχα 16,9% και 24,3%.

Η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Δεκατιανοί – 16,9%

Καλημέρα είπαμε; – 8,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δεκατιανοί – 24,3%

Καλημέρα είπαμε; – 8,1%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

