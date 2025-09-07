Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μετανιώνω για τις απόψεις μου»

Η Μαρία Αναστασοπούλου έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Real όπου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει «πληρώσει» την άποψή της, αλλά είναι κάτι που δεν το μετανιώνει.

«Υπήρξαν στιγμές που πλήρωσες την άποψή σου;»

«Ναι, φυσικά!»

«Το μετάνιωσες;»

«Πάλι το ίδιο θα έκανα».

«Όταν μιλάμε για ενημέρωση, είσαι από τις πρώτες επιλογές. Αισθάνεσαι υπερήφανη γι’ αυτό;»

«Είναι ανταμοιβή για τον κόπο μου και τη δουλειά μου. Τη δουλειά που αγαπώ τόσο πολύ. Σιγά σιγά, γιατί πρέπει να το δουλέψω με τον ψυχολόγο μου, κρυφοκαμαρώνω. Πριν από λίγα χρόνια δεν τολμούσα να πω στον εαυτό μου κάτι καλό. Τώρα αισθάνομαι ότι πατώ καλύτερα στα πόδια μου, οπότε λέω και ένα μικρό μπράβο, χαμηλόφωνα».

