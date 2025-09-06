search
06.09.2025
06.09.2025

«Το ‘Χουμε»: Η νέα εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό έχει trailer (Video)

06.09.2025
Ο Κώστας Τσουρός ετοιμάζεται για τη μεγάλη τηλεοπτική του επιστροφή μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η νέα του εκπομπή με τίτλο «Το ’Χουμε» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 15:30 και το κανάλι έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer.

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα σύντομα και υπόσχεται να φέρει έναν διαφορετικό αέρα στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, με τον δημοσιογράφο να αναλαμβάνει το τιμόνι παρουσιάζοντας θέματα που συνδυάζουν ενημέρωση, lifestyle και ψυχαγωγία.

Στο trailer που ήδη κυκλοφορεί, ο Κώστας Τσουρός εμφανίζεται χαμογελαστός και έτοιμος για τη νέα τηλεοπτική πρόκληση, δίνοντας το στίγμα της εκπομπής που έρχεται να ανανεώσει το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Στα «βασικά» του τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας – Ποια άλλα βρίσκονται στη λίστα

ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Σε εξέλιξη φωτιά στο Αρχοντικό – Στη μάχη και 4 εναέρια

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΔΕΘ: Το supercar της McLaren που τράβηξε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και ο «σπόνσορας» (Video)

MEDIA

«Το ‘Χουμε»: Η νέα εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό έχει trailer (Video)

MEDIA

Πρεμιέρα για το MEGA Σαββατοκύριακο: «Επιστρέψαμε ξεκούραστοι»

LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

1 / 3