«Το ‘Χουμε»: Η νέα εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό έχει trailer (Video)

Ο Κώστας Τσουρός ετοιμάζεται για τη μεγάλη τηλεοπτική του επιστροφή μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η νέα του εκπομπή με τίτλο «Το ’Χουμε» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 15:30 και το κανάλι έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer.

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα σύντομα και υπόσχεται να φέρει έναν διαφορετικό αέρα στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού, με τον δημοσιογράφο να αναλαμβάνει το τιμόνι παρουσιάζοντας θέματα που συνδυάζουν ενημέρωση, lifestyle και ψυχαγωγία.

Στο trailer που ήδη κυκλοφορεί, ο Κώστας Τσουρός εμφανίζεται χαμογελαστός και έτοιμος για τη νέα τηλεοπτική πρόκληση, δίνοντας το στίγμα της εκπομπής που έρχεται να ανανεώσει το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

