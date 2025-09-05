search
05.09.2025 18:52

Η ΕΡΤ κατάφερε τηλεθέαση αλά Alpha λόγω του Ευρωμπάσκετ και τη θρυλική νίκη της Ελλάδας (4/9)

05.09.2025 18:52
ellada_tiletheasi_0509_1920-1080_new

Με εξαίρεση τους Alpha και Mega, οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί χθες ήταν λες και υποκλίθηκαν στην ΕΡΤ1, με τις επιδόσεις που σημείωσαν.

Η ΕΡΤ1 υπερτετραπλασίασε το μερίδιο της – σε σύγκριση με συνηθισμένο του προηγούμενου διαστήματος και ήταν σχεδόν διπλάσιο από το προχθεσινό, χάρη στην συγκέντρωση σημαντικού όγκου τηλεθεατών το βράδυ λόγω της απευθείας μετάδοσης του θριλερικού, όπως εξελίχθηκε, αγώνα μπάσκετ ΙσπανίαςΕλλάδας, για την επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ στον οποίο η Εθνική ομάδα επικράτησε με τέσσερις πόντους διαφορά.

Το ματς έφθασαν να παρακολουθούν «ζωντανά» από την ΕΡΤ1 ένας στους δύο τηλεθεατές, οι οποίοι ήταν εκείνο το διάστημα μπροστά στις τηλεοράσεις τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Στην ευρεία ηλικιακή ομάδα τηλεθεατών (18-54 ετών) η ΕΡΤ1 «χτύπησε» μερίδιο 15%, κατά την ΕΡΤ.

Παραδόξως το μερίδιο του Mega από τη μία ημέρα στην επόμενη αυξήθηκε κατά 0,4%. Ο Alpha πέρασε στην τρίτη θέση τηλεπροτιμήσεων λόγω -μικρών- απωλειών σε σχέση με την επίδοση που είχε την Τετάρτη, ωστόσο το στοιχείο ότι οι δύο σταθμοί διατήρησαν δυναμική σε επίπεδο άνω του 12% δείχνει την ισχυρή συνήθεια τηλεθέασης, ακόμα και όταν στο ευρύτερο τηλεοπτικό μενού υπάρχουν τηλεοπτικές καλύψεις γεγονότων μείζονος σημασίας όπως η επίμαχη αναμέτρηση στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ.

Πιο έντονη μεταβολή (1,7) στον ευρύτερο ανταγωνισμό με αρνητικό πρόσημο καταγράφηκε από τη Nielsen στον ΣΚΑΪ, μέσα σε ένα 24ωρο, και η αμέσως επόμενη (1,5) στο Star.

