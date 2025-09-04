search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 22:41
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

04.09.2025 21:30

Eurobasket 2025: Ισπανία – Ελλάδα 35-50 – LIVE η μάχη της Εθνικής για την πρωτιά του ομίλου (3η περίοδος)

Η Εθνική μπάσκετ ολοκληρώνει την παρουσία της στην πρώτη φάση του Eurobasket αντιμετωπίζοντας την Ισπανία για τον τρίτο όμιλο, που φιλοξενείται στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Η ελληνική ομάδα με νίκη εξασφαλίζει την πρώτη θέση του γκρουπ και μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας θα μπορεί να τερματίσει μόνο 1η ή 4η. Από την κατάταξη της ελληνικής ομάδας, θα εξαρτηθεί και ο αντίπαλός της στον νοκ άουτ αγώνα για τη φάση των «16», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στη Ρίγα της Λετονίας, όπου θα φιλοξενηθεί η τελική φάση του Eurobasket. Η ελληνική ομάδα με νίκη θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στους «16» του τουρνουά, ενώ σε περίπτωση που ηττηθεί θα αντιμετωπίσει την Γαλλία.

Live η εξέλιξη του σκορ:

ΤΕΛΟΣ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΙΣΠΑΝΙΑ 35-51 ΕΛΛΑΔΑ
ΣΚΟΡ Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΙΣΠΑΝΙΑ 15-20 ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: 8/17 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 7/14 βολές, 15 ριμπάουντ (11 αμυντικά – 4 επιθετικά), 9 ασίστ, 12 φάουλ, 4 λάθη, 1κλέψιμο, 1 μπλοκ

Ελλάδα: 8/14 δίποντα, 10/15 τρίποντα, 5/9 βολές, 17 ριμπάουντ (15 αμυντικά – 2 επιθετικά), 13 ασίστ, 12 φάουλ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ

ΤΕΛΟΣ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΙΣΠΑΝΙΑ 20-31 ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: 4/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/12 βολές, 4 ριμπάουντ (3 αμυντικά – 1 επιθετικό), 5 ασίστ, 5 φάουλ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο

Ελλάδα: 3/4 δίποντα, 8/10 τρίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ (8 αμυντικά), 9 ασίστ, 7 φάουλ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο

Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στα νοκ άουτ

Α’ όμιλος: Τουρκία, Σερβία, Λετονία, Πορτογαλία
Β’ όμιλος: Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Σουηδία
Γ’ όμιλος: Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελλάδα
Δ’ όμιλος: Γαλλία, Σλοβενία, Ισραήλ, Πολωνία

