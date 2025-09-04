EuroBasket 2025: Με Γιάννη για τη νίκη-πρωτιά επί της Ισπανίας η Εθνική – Τα σενάρια και οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16» (videos)

Η ώρα που η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής, στη Λεμεσό, και στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, έφθασε! Στις 21:30, την Πέμπτη (4/9), στον καταληκτικό δηλαδή αγώνα όλου του 3ου ομίλου, η «επίσημη αγαπημένη» θέλει τη νίκη απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» που θα της χαρίσει την κατάληψη της πρώτης θέσης, χωρίς να εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα!

Οι Ισπανοί, την ίδια ώρα θα… παίζουν τη ζωή τους στο Ευρωμπάσκετ, αφού βάσει σεναρίων μπορεί ακόμη και να μείνουν εκτός των «16», μετά την ήττα τους από την Ιταλία την περασμένη Τρίτη (2/9).

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο (εκτός ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με ενοχλήσεις στη μέση) συνδυάστηκε με την πρώτη ήττα της Εθνικής στο κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού την Τρίτη (2/9). Μετά τα θετικά αποτελέσματα, απέναντι σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία, κατά σειρά ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ο Τζον Ρόμπερσον και ο Έντιν Άτιτς είπαν «όχι» στη «γαλανόλευκη». Η ήττα αυτή έβαλε σε… περιπέτειες την Εθνική ως προς τη θέση που θα καταλάβει στον 3ο όμιλο και από την οποία θα εξαρτηθεί η ομάδα που θα βρει απέναντί της από τον 4ο όμιλο (Γ1-Δ4, Γ2-Δ3, Γ3-Δ2, Γ4-Δ1) στο νοκ άουτ χιαστί ματς της φάσης των «16».

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει αυτή τη φορά στη διάθεσή του, απέναντι στην Ισπανία, τον σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο και ευχή όλων στην εθνική ομάδα και βέβαια των ελλήνων φιλάθλων είναι πως στο τέλος της «μάχης»… τη νίκη θα έχει εξασφαλίσει η «επίσημη αγαπημένη».

«Τελικός δεν είναι το ματς με την Ισπανία, γιατί αν χάσουμε δεν αποκλειόμαστε. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, θέλουμε να το κερδίσουμε. Όπως ήταν πολύ σημαντική και η πρεμιέρα. Θα είναι όλα τα παιδιά έτοιμα και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα γι’ αυτό το παιχνίδι», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης.

«Είναι παγίδα να δεις το παιχνίδι διαφορετικά από ό,τι πρέπει. Είναι ένα παιχνίδι πρώτης θέσης κι αυτό τα λέει όλα. Ανεξάρτητα από προϊστορία ή οτιδήποτε. Θέλουμε να κερδίσουμε για να είμαστε πρώτοι, δεν υπάρχουν εδώ ούτε παιχνίδια εκδίκησης, ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν για τη νίκη», πρόσθεσε από την πλευρά του ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου.

Μπορεί η Ισπανία να μην έχει πια στη σύνθεσή της «ιερά τέρατα» όπως οι Σέρχιο Γιουλ και Ρούντι Φερνάντεθ (o Σέρχιο Ροντρίγκεθ είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021). Δεν έχει και τον Λορέντζο Μπράουν ως νατουραλιζέ, ενώ ο Αλμπέρτο Αμπάλδε τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Ισπανίας με αντίπαλο τη Γαλλία και τέθηκε νοκ άουτ με τραυματισμό στους προσαγωγούς λίγο πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ. Οι εποχές της παντοκρατορίας της Ισπανίας με τα αδέλφια Γκασόλ, Παού και Μαρκ, ανήκουν στο παρελθόν, αλλά τα αδέλφια Ερνανγκόμεθ, Ουίλι και Χουάντσο, αποτελούν κίνδυνο για κάθε αντίπαλο. Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ έχει 11 πόντους και 5 ριμπάουντ μέσο όρο στα 4 ματς που έχει αγωνιστεί σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετρά 7,5 πόντους και 4 ριμπάουντ μ.ο.

Πρώτος σκόρερ της Ισπανίας είναι ο πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, Σάντι Αλντάμα, με 14,5 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο σε 4 ματς στο Ευρωμπάσκετ.

Κορυφαίος πασέρ αυτής της Ισπανίας είναι ο 19χρονος πόιντ γκαρντ της Βαλένθια, Σέρχιο δε Λαρέα, με 4 ασίστ μέσο όρο σε 4 ματς. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Ντάριο Μπριθουέλα, πετυχαίνει 10,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Head to head

Η Εθνική υπερτερεί στους περισσότερους τομείς έναντι της Ισπανίας. Μόνο στα ριμπάουντ θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή, με την Ισπανία να μετρά 38,5 έναντι 34,5 της Ελλάδας.

Οι παίκτες του Σπανούλη έχουν παραγωγικότητα 85,5 πόντους μέσο όρο σε αυτά τα 4 ματς στη Λεμεσό. Η Ισπανία σημειώνει 77,8 πόντους. Με την επιστροφή του «Greek Freak» εν συγκρίσει με τον αγώνα απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, η Εθνική μπορεί να υπολογίζει σε… 29 πόντους περισσότερους. Τόσους σημειώνει μέσο όρο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στα δύο ματς κόντρα σε Ιταλία και Γεωργία.

Tην ίδια ώρα, η Εθνική χρειάζεται να παίξει πάλι την άμυνα που ξέρει και μπορεί και όχι αυτή που έπαιξε κόντρα στη Βοσνία!

Τα σενάρια

Όσον αφορά στα σενάρια για τις θέσεις που μπορεί να καταλάβει η Εθνική στον 3ο όμιλο (έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» ήδη μετά τη νίκη επί της Γεωργίας) ισχύουν τα εξής:

Μόνο η Κύπρος (0-4) από τον 3ο όμιλο είναι δεδομένα εκτός της φάσης των «16», πριν το τζάμπολ της 5ης αγωνιστικής. Η Εθνική ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ιταλία με 3-1, έχοντας όμως νικήσει τη «σκουάντρα ατζούρα» στην πρεμιέρα. Με 2-2 ισοβαθμούν οι Ισπανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Γεωργία και θα γίνει «μάχη» την 5η και τελευταία αγωνιστική για τις τέσσερις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ.

Η Εθνική, λοιπόν θα είναι πρώτη του 3ου ομίλου απλώς και μόνο με νίκη επί της Ισπανίας. Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα θα αγωνιστεί την προσεχή Κυριακή για τη φάση των «16» με τον 4ο του 4ου ομίλου. Εφόσον περάσει αυτό το εμπόδιο, η εθνική μας ομάδα στα προημιτελικά θα βρει μπροστά της τον νικητή του αγώνα Λετονία-Λιθουανία.

Σε περίπτωση που χάσει η Εθνική μας ομάδα από την Ισπανία μπορεί να τερματίσει από την 2η ως και 4η θέση, ήτοι:

Δεύτερη θέση αν:

Χάσουμε από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία. Τότε δημιουργείται τριπλή ισοβαθμία με Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία, όπου η εθνική μας ομάδα θα υπερτερεί έναντι των άλλων δύο, αρκεί να χάσουμε μέχρι 27 πόντους. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, είναι πολύ πιθανό να βρούμε μπροστά μας την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία στα προημιτελικά, εφόσον φυσικά περάσουμε το «εμπόδιο» στους «16».

Τρίτη θέση αν:

Χάσουμε από την Ισπανία από 28 πόντους διαφορά και πάνω, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία. Σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία η Ισπανία θα βγει πρώτη, η Ελλάδα 2η και η Γεωργία 3η. Στην περίπτωση αυτή, είναι πολύ πιθανό να βρούμε μπροστά μας την Τουρκία στα προημιτελικά, (που πήρε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο μετά τη νίκη επί της Σερβίας), εφόσον φυσικά περάσουμε το «εμπόδιο» στους «16». Πολύ αδύναμο σενάριο, καθώς βάσει της δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι πολύ δύσκολο να πιάσει τέτοια διαφορά πόντων η Ισπανία.

Τέταρτη θέση αν:

Χάσουμε από την Ισπανία, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Βοσνία τη Γεωργία. Αυτό δημιουργεί τριπλή ισοβαθμία Ελλάδας-Ισπανίας-Βοσνίας από την οποία βγαίνουμε 3οι. Ούτε εδώ είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί μετά την ήττα της Σερβίας από την Τουρκία στον 1ο όμιλο θα την βρούμε μπροστά μας στα προημιτελικά, εφόσον τόσο η Σερβία όσο και η Ελλάδα περάσουν τα «εμπόδια» στη φάση των «16».

Την ίδια ώρα το χειρότερο σενάριο για την Ισπανία, το οποίο δεν θέλουν ούτε να σκεφτούν οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο, είναι να μείνει εκτός των «16». Αυτό θα συμβεί με ήττα της Ισπανίας από την Ελλάδα και παράλληλα νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας.

Το πρόγραμμα της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής του 3ου και του 4ου ομίλου

3ος όμιλος

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία 15:00

Ιταλία-Κύπρος 18:15

Ισπανία-Ελλάδα 21:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ελλάδα 3-1 7*

Ιταλία 3-1 7*

Ισπανία 2-2 6

Γεωργία 2-2 6

Βοσνία 2-2 6

Κύπρος 0-4 4

4ος όμιλος

Γαλλία-Ισλανδία 15:00

Ισραήλ-Σλοβενία 18:15

Πολωνία-Βέλγιο 21:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γαλλία 3-1 7*

Πολωνία 3-1 7*

Ισραήλ 3-1 7*

Σλοβενία 2-2 6*

Βέλγιο 1-3 5

Ισλανδία 0-4 4

*Προκρίθηκαν στους «16»

Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16»

Με την ολοκλήρωση του πρώτου… πιάτου της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025, συμπληρώθηκαν κατά το ήμισυ τα ζευγάρια στους «16».

Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των ομάδων σε 1ο και 2ο όμιλο, έφερε και τα πρώτα ζευγάρια στα νοκ άουτ.

Αναλυτικά:

Φάση των «16»

6/9

1. Λιθουανία – Λετονία

2. Τουρκία – Σουηδία

3. Γερμανία – Πορτογαλία

4. Σερβία – Φινλανδία

7/9

5. Γ1 – Δ4

6. Δ2 – Γ3

7. Γ2 – Δ3

8. Δ1 – Γ4

Το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία, ΕΡΤ NEWS Novasports Start

15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Ιταλία -Κύπρος, Novasports Start

21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4

21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start

