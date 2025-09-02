Η ευρωπαϊκή λίστα Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Ποιοι έμειναν εκτός

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που ο Ρουί Βιτόρια υπολογίζει για τα παιχνίδια της league Phase του Europa League.

Με απόφαση του Πορτογάλου τεχνικού των «πρασίνων» στην τελική 24άδα δε συμπεριλήφθηκαν, ο νεοαποκτηθείς Σέρβος επιθετικός, Μίλος Πάντοβιτς, ο Τιν Γεντβάι, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και ο Ντάνιελ Μαντσίνι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού» αποτελείται από τους: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ: Μέσα οι Ιταλοί, εκτός Σορετίρε και Γκουκεσασβίλι

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της League Phase του Europa League γνωστοποίησε ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Τρίτης (2/9).



Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε τους δύο Ιταλούς νεοαποκτηθέντες, Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο, αφήνοντας εκτός τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι και τον Σόλα Σορετίρε.

Στη διάθεση του Ρουμάνου προπονητή θα είναι οι εξής ποδοσφαιριστές: Λίστα Α: Παβλένκα, Τσιφτσής, Κένι, Σάστρε, Μπάμπα, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, Τσάλοφ, Μύθου.

Λίστα Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσο, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

«Ηχηρές» απουσίες στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Πολλές και σημαντικές απουσίες υπάρχουν στη λίστα που απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΚ στην UEFA, για τη League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» δήλωσαν 22 παίκτες από τους 25 που είναι το όριο, αλλά λόγω των περιορισμών στους ξένους και τους γηγενείς, έμειναν εκτός πολλοί ποδοσφαιριστές.

Έτσι, στην Ευρώπη δεν θα αγωνιστούν τουλάχιστον έως το τέλος του 2025 ο Μαρσιάλ, ο Γιόνσον, ο Λιούμπιτσιτς, ο Οντουμπάτζο, αλλά και ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

Έκπληξη η απουσία του νεαρού, που «πλήρωσε» το γεγονός ότι οι τέσσερις θέσεις των Ελλήνων που δεν προέρχονται από την Ακαδημία της ΑΕΚ, καλύφθηκαν από τους Πήλιο, Ρότα, Μάνταλο και Χρυσόπουλο. Για να συμπεριληφθεί ο Καλοσκάμης στην ευρωπαϊκή λίστα, θα έπρεπε να «κοπεί» ένας ξένος…

Από τις Ακαδημίες στη λίστα υπάρχουν δύο τερματοφύλακες που δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ, ο Μπαλαμώτης και ο Αγγελόπουλος και ο στόπερ Κοσίδης

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.

Λίστα Β: Κοσίδης, Μπαλαμώτης

