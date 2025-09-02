EuroBasket 2025: Πώς η Εθνική βγαίνει πρώτη στον 3ο όμιλο – Όλα τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

Η Εθνική μας ομάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Ευρωμπάσκετ, 77-80 από τη Βοσνία και μπαίνει σε περιπέτειες, αναφορικά με την κατάκτηση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου της διοργάνωσης που φέρνει ευνοϊκότερη διασταύρωση στη φάση των «16».

Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

Να σημειωθεί αρχικά πως ασχέτως αποτελέσματος της αποψινής αναμέτρησης Ισπανία-Ιταλία, η Ελλάδα με νίκη επί της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική κατακτά την πρωτιά.

Σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία

Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική.

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα υστερούμε απέναντι σε Ισπανία και Βοσνία, άρα θα τερματίσουμε στην 4η θέση.

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βοσνία, θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία, αυτή τη φορά με Ισπανία και Γεωργία. Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση, αφού έχουμε κερδίσει τόσο την Ιταλία, όσο και τη Γεωργία.

Ισπανία 4-1

Ελλάδα 3-2

Ιταλία 3-2

Γεωργία 3-2

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Βοσνίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Βοσνίας.

Ισπανία 4-1

Ιταλία 3-2 (+8)

Ελλάδα 3-2 (+6)

Βοσνία 3-2 (-14)

Το σημερινό πρόγραμμα του 3ου ομίλου

Ελλάδα – Βοσνία 77-80

18:15 Κύπρος – Γεωργία

21:30 Ιταλία – Ισπανία

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00 Βοσνία – Γεωργία

18:15 Ιταλία – Κύπρος

21:30 Ισπανία – Ελλάδα

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε στους «ερυθρόλευκους» (photos)

EuroBasket 2025: Χωρίς Γιάννη και Λαρεντζάκη κόντρα στη Βοσνία – Για το 4Χ4 και την πρωτιά στον 3ο όμιλο η Εθνική

Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους φιλάθλους του Παναιτωλικού (Video)