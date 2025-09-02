search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:31
02.09.2025 19:42

EuroBasket 2025: Πώς η Εθνική βγαίνει πρώτη στον 3ο όμιλο – Όλα τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

02.09.2025 19:42
Η Εθνική μας ομάδα γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Ευρωμπάσκετ, 77-80 από τη Βοσνία και μπαίνει σε περιπέτειες, αναφορικά με την κατάκτηση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου της διοργάνωσης που φέρνει ευνοϊκότερη διασταύρωση στη φάση των «16».

Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

Να σημειωθεί αρχικά πως ασχέτως αποτελέσματος της αποψινής αναμέτρησης Ισπανία-Ιταλία, η Ελλάδα με νίκη επί της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική κατακτά την πρωτιά.

Σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία

Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, παίρνοντας ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική.

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα υστερούμε απέναντι σε Ισπανία και Βοσνία, άρα θα τερματίσουμε στην 4η θέση.

Ιταλία 4-1
Ισπανία 3-2
Βοσνία 3-2
Ελλάδα 3-2

Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βοσνία, θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία, αυτή τη φορά με Ισπανία και Γεωργία. Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Ιταλία 4-1
Ελλάδα 3-2 (+41)
Ισπανία 3-2 (-13)
Γεωργία 3-2 (-27)

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση, αφού έχουμε κερδίσει τόσο την Ιταλία, όσο και τη Γεωργία.

Ισπανία 4-1
Ελλάδα 3-2
Ιταλία 3-2
Γεωργία 3-2

Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Βοσνίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Βοσνίας.

Ισπανία 4-1
Ιταλία 3-2 (+8)
Ελλάδα 3-2 (+6)
Βοσνία 3-2 (-14)

Το σημερινό πρόγραμμα του 3ου ομίλου

Ελλάδα – Βοσνία 77-80
18:15 Κύπρος – Γεωργία
21:30 Ιταλία – Ισπανία

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00 Βοσνία – Γεωργία
18:15 Ιταλία – Κύπρος
21:30 Ισπανία – Ελλάδα

kriti apologies 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαφία» της Κρήτης: Τις οικονομίες μιας καθαρίστριας φέρεται να απέσπασε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της σπείρας

Hristrijan Mickoski
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι καταγγέλλει πως υπήρξε θύμα παρακολούθησης όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

REVI-KOURDIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 20:30
