EuroBasket 2025: Χωρίς Γιάννη και Λαρεντζάκη κόντρα στη Βοσνία – Για το 4Χ4 και την πρωτιά στον 3ο όμιλο η Εθνική

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μία ώρα πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης της 4ης αγωνιστικής στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025, είχε ενημερώσει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κρίνεται αμφίβολος, ενώ εκτός θα παραμείνει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, στον αγώνα με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του θα αποφασιζόταν από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη και το ιατρικό τιμ λίγο πριν από το τζάμπολ.

Μάλιστα, πριν από το ζέσταμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε δηλωθεί στη 12άδα της Εθνικής, αλλά εν τέλει δηλώθηκε 10άδα χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Λαρεντζάνης έμεινε εκτός προληπτικά, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νιώθει ενοχλήσεις στο γόνατο και η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Βοσνία θα αποφασιστεί λίγο πριν το τζαμπολ ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δε θα αγωνιστεί προληπτικά λόγω ενοχλήσεων στη μέση. #HellasBasketball #EuroBasket — HellenicBF (@HellenicBF) September 2, 2025

Για το 4Χ4 και την πρωτιά στον 3ο όμιλο

Έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, δηλαδή μετά τη νίκη της με +41 πόντους επί της Γεωργίας (94-53) και το 3Χ3 στον 3ο όμιλο, η Εθνική αντιμετωπίζει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, την Τρίτη (2/9, 15:00), για την 4η αγωνιστική. Ο στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, κάτι που φαίνεται πως και μπορεί να πετύχουν και θα… πετύχουν. Το ιδανικό για τους Έλληνες διεθνείς θα ήταν, πάντως να φτάσουν αήττητοι στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθούν οι νοκ άουτ φάσεις των «16» και των «8», καθώς και οι ημιτελικοί και ο τελικός. Για να συμβεί αυτό, πρώτα η «επίσημη αγαπημένη» επικεντρώνεται στο ματς με τη Βοσνία, ενώ εν συνεψεία ακολουθεί η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία, για την 5η και τελευταία αγωνιστική.

Με δηλώσεις του τη Δευτέρα (1/9), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε πως στην Εθνική, όλοι επικεντρώνονται στον επόμενο αντίπαλο και δεν κοιτούν… πιο πέρα. Η Βοσνία μετρά 1 νίκη και 2 ήττες και καθώς ισοβαθμεί με τη Γεωργία (0-3 η Κύπρος) θα τα δώσει όλα απέναντι στην Ελλάδα, αφού διακυβεύεται το μέλλον της στη διοργάνωση, δηλαδή η πρόκριση στους «16».

Ηγέτης της επόμενης αντιπάλου της εθνικής είναι ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος δίνει 16 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο στα τρία ματς που έχει δώσει η Βοσνία μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο πάουερ φόργουορντ Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς μετρά 10 πόντους και 7,7 ριμπάουντ μ.ο. και 9,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ μ.ο. ο σέντερ της Ντουμπάι Κέναν Καμένιας. Η φροντ λάιν, δηλαδή αποτελεί το δυνατό σημείο της Βοσνίας και εκεί θα στοχεύσει ως προς την αμυντική λειτουργία ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Βασίλης Σπανούλης.

Το θετικό είναι πως αυτή η εθνική δείχνει υπομονή στην επίθεση, έχει υψηλό ποσοστό στο τρίποντο (47,2%) και με την ομαδικότητα που διακατέχει και τους δώδεκα Έλληνες διεθνείς δείχνει ικανή να προχωρήσει σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Δεδομένη είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της «επίσημης αγαπημένης», όπως εξάλλου… απαιτεί ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης.

Το 4Χ4 αποτελεί λοιπόν διακαή πόθο της εθνικής κόντρα στη Βοσνία, ώστε να διεκδικήσει εν συνεχεία και το 5Χ5 απέναντι στην αποδυναμωμένη φέτος Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία.

