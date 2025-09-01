Η Ιμάν Κελίφ ξεκίνησε μια μάχη που ξεπερνά τα όρια της πυγμαχίας: Προσέφυγε στο CAS κατά των νέων τεστ «θηλυκότητας» – Τι διεκδικεί η Αλγερινή ίντερσεξ

Με προσφυγή στη διεθνή αθλητική δικαιοσύνη κατά των νέων τεστ «θηλυκότητας» που επέβαλε η World Boxing, η Αλγερινή πρωταθλήτρια Ιμάν Κελίφ ανοίγει έναν αγώνα που αφορά πολύ περισσότερα από την πυγμαχία – αγγίζοντας τον στίβο, την κολύμβηση και συνολικά τον Ολυμπιακό αθλητισμό.

Σήμερα (1/9), το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) ανακοίνωσε με σύντομο δελτίο Τύπου ότι έχει δεχθεί την προσφυγή που κατατέθηκε στις 5 Αυγούστου από την παγκόσμια πρωταθλήτρια στα -66 κιλά, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαμάχης για την ταυτότητα φύλου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024.

Η Κελίφ ζητά την ακύρωση της απόφασης της World Boxing στα τέλη Μαΐου, βάσει της οποίας της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στο τουρνουά του Άιντχοβεν, καθώς δεν υπεβλήθη σε χρωμοσωμικό έλεγχο, ο οποίος θεσπίστηκε μόλις πρόσφατα. Παράλληλα, διεκδικεί το δικαίωμα να αγωνιστεί χωρίς τέτοιου είδους τεστ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λίβερπουλ, που ξεκινά την Πέμπτη και διαρκεί έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να γίνει δεκτό το αίτημά της είναι ελάχιστες, καθώς το CAS αρνήθηκε να δώσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην προσφυγή και δεν έχει προγραμματίσει ακόμη ακροαματική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, η Κελίφ υπήρξε στόχος διαδικτυακής εκστρατείας παραπληροφόρησης, όπως και η Ταϊβανέζα Λιν Γιου-Τινγκ, παρουσιάζοντάς τες ως «άντρες που αγωνίζονται με γυναίκες». Η 26χρονη πυγμάχος, ωστόσο, κατέκτησε το χρυσό στα -66 κιλά.

Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε και ανατράφηκε ως κορίτσι, η Κελίφ κατηγορήθηκε από την πρώην Ολυμπιακή αρχή της πυγμαχίας (IBA) ότι φέρει χρωμοσώματα XY και αποκλείστηκε για τον λόγο αυτό από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, παρότι μέχρι τότε είχε αγωνιστεί χωρίς αμφισβήτηση σε γυναικεία κατηγορία.

Η προσφυγή της ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη νομική αμφισβήτηση της επαναφοράς των γενετικών τεστ φύλου στον παγκόσμιο αθλητισμό – πρακτική που επανέρχεται όχι μόνο στην πυγμαχία, αλλά και σε αθλήματα όπως ο στίβος και η κολύμβηση, μετά από δεκαετίες απουσίας. Τέτοιοι έλεγχοι ήταν σε ισχύ στους Ολυμπιακούς από το 1968 έως το 1996, αλλά εγκαταλείφθηκαν έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, καθώς και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το νέο τεστ που προτείνεται -μέσω PCR- εστιάζει στην ανίχνευση του γονιδίου SRY (στο χρωμόσωμα Y), που θεωρείται δείκτης αρσενικού φύλου. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, πρόκειται για μια απλή και αξιόπιστη μέθοδο. Όμως, στην πράξη, αποκλείει τόσο τρανς αθλήτριες όσο και διαφυλικά άτομα με XY χρωμοσώματα, τα οποία έχουν ανατραφεί και αναγνωρίζονται ως γυναίκες.

Ορισμένοι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ο Αυστραλός γενετιστής Άντριου Σινκλέρ, που ανακάλυψε το γονίδιο SRY το 1990, τόνιζε πρόσφατα στο The Conversation ότι η βιολογική ταυτότητα φύλου είναι πολύ πιο περίπλοκη από την απλή εξίσωση «XY = άνδρας». Παίζουν ρόλο επίσης τα γοναδικά χαρακτηριστικά, οι ορμόνες και τα δευτερογενή σεξουαλικά χαρακτηριστικά, όπως σημείωνε και η βιολόγος Αν Φόυστο-Στέρλινγκ, η οποία εκτιμά ότι τα ιντερσεξ άτομα αγγίζουν το 1,7% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις αθλητριών με χρωμοσώματα XY που είναι ανθεκτικές στην τεστοστερόνη, όπως η Ισπανίδα εμποδίστρια Μαρία Χοσέ Μαρτίνεθ-Πατίνιο, η οποία αποκλείστηκε από τους Ολυμπιακούς της Σεούλ το 1988 και υπήρξε η πρώτη που ανέτρεψε με επιτυχία τους τεστ θηλυκότητας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, και υπό την πίεση των νέων κανονισμών από τις World Athletics και World Boxing, η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, συγκρότησε στα τέλη Ιουνίου ομάδα εργασίας για την πρόσβαση στην κατηγορία των γυναικών, με στόχο την έκδοση ξεκάθαρων κατευθυντήριων γραμμών.

Από το 2021, η ΔΟΕ είχε περιοριστεί σε απλές συστάσεις προς τις διεθνείς ομοσπονδίες, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να τεκμαίρεται άδικο αγωνιστικό πλεονέκτημα βάσει εμφάνισης, τρανς ταυτότητας ή διαφυλικότητας.

