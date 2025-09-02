search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025
02.09.2025

Θρήνος στο χάντμπολ: Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης σε ηλικία μόλις 47 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 47 ετών ο παλαίμαχος παίκτης της ομάδας χάντμπολ του Πανελληνίου και της εθνικής, Γιάννης Ζαρλακούτης, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Τη θλιβερή είδηση που βύθισε στο πένθος τον ελληνικό αθλητισμό γνωστοποίησε η ομοσπονδία του χάντμπολ με ανακοίνωσή της.

«Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρετά με οδύνη τον πρώην διεθνή αθλητή Γιάννη Ζαρλακούτη που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή. Το γελαστό παιδί με τη χρυσή καρδιά που είχε κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος με το λαμπρό χαρακτήρα του, δεν είναι πια μαζί μας. Σε 5 ημέρες στις 7 Σεπτεμβρίου θα γινόταν 47 ετών.

Ήταν μαχητής μέχρι το τέλος, δίνοντας μία γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ήταν αθλητής υψηλού επιπέδου και κατάφερε να αγωνιστεί και στην Εθνική Ανδρών την περίοδο 2006-2009, έχοντας σημαντικό ρόλο σε σπουδαία παιχνίδια, όπως η πρόκριση στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2007 και στη νίκη μας επί της Πολωνίας στη Δράμα με 27-22, δευτεραθλήτριας κόσμου λίγους μήνες αργότερα.

Γέννημα- θρέμμα του Πανελληνίου ΓΣ με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ συμμετείχε σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Κυπελλούχων, EHF Cup, Τσάλεντζ Καπ), σημειώνοντας μάλιστα και 30 γκολ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περίοδο 2006-2007.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης δύο σεζόν στον Ιωνικό ΝΦ και μία σεζόν στον Πήγασο Αιγίου.
Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Ελένη Χρονοπούλου και είχε δύο παιδιά 18 και 16 ετών από τον πρώτο του γάμο

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τον Πανελλήνιο ΓΣ. Γιάννη καλό ταξίδι, θα ανταμώσουμε ξανά στα αιώνια χαντμπολικά γήπεδα», έγραψε η ομοσπονδία, αποχαιρετώντας τον παίκτη.

