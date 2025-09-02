Eurobasket 2025: Για το 4Χ4 η Εθνική κόντρα στη Βοσνία – Πώς «κλειδώνει» από σήμερα την πρωτιά (videos)

Έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, η Eθνική αντιμετωπίζει σήμερα (2/9) τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου.

Η γαλανόλευκη έκανε το 3/3 απέναντι σε Ιταλία και Κύπρο και Γεωργία, ενώ η Βοσνία βρίσκεται στο 1-2 έχοντας κερδίσει μόνο την Κύπρο.

Το παιχνίδι ξεκινάει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από ERT NEWS και Novasports Start.

Ο στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης, κάτι που φαίνεται πως και μπορεί να πετύχουν και θα… πετύχουν.

Έτσι σήμερα θέλουν να πάρουν την τέταρτη τους νίκη στη διοργάνωση για να κάνουν το ένα από τα βήματα που απαιτούνται έτσι ώστε από σήμερα η Εθνική μας να κλειδώσει την πρωτιά στον όμιλο.

Το άλλο βήμα είναι να κερδίσει η Ιταλία στο βραδινό ματς του ομίλου την Ισπανία. Εάν όμως τη Ισπανία πάρει σήμερα τη νίκη κόντρα στους Ιταλούς δεν θα είναι καταστροφικό για την Εθνική μας.

Απλώς θα μεταφερθεί η αγωνία για μια αναμέτρηση, όπου η Εθνική μας ομάδα παίζει με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία και εάν πάρει τη νίκη στο ματς αυτό τότε η επικράτηση αυτή θα φέρει τη νίκη και την πρωτιά.

Το ιδανικό για τους Έλληνες διεθνείς θα ήταν, πάντως να φτάσουν αήττητοι στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθούν οι νοκ άουτ φάσεις των «16» και των «8», καθώς και οι ημιτελικοί και ο τελικός.

Με δηλώσεις του τη Δευτέρα (1/9), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε πως στην εθνική, όλοι επικεντρώνονται στον επόμενο αντίπαλο και δεν κοιτούν… πιο πέρα.

Ηγέτης της επόμενης αντιπάλου της εθνικής είναι ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος δίνει 16 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο στα τρία ματς που έχει δώσει η Βοσνία μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο πάουερ φόργουορντ Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς μετρά 10 πόντους και 7,7 ριμπάουντ μ.ο. και 9,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ μ.ο. ο σέντερ της Ντουμπάι Κέναν Καμένιας. Η φροντ λάιν, δηλαδή αποτελεί το δυνατό σημείο της Βοσνίας και εκεί θα στοχεύσει ως προς την αμυντική λειτουργία ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βασίλης Σπανούλης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ξεκουραστεί στον αγώνα με την Κύπρο, επέστρεψε με τη Γεωργία και θα κληθεί να βοηθήσει ξανά και απέναντι στην ισχυρή φροντ λάιν της Βοσνίας. Ο «Greek Freak» πέρα από τους 29 πόντους μ.ο. στο Ευρωμπάσκετ μέχρι στιγμής μετρά και 7,7 ριμπάουντ και τα… ριμπάουντ θα χρειαστούν στο ματς με την ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ. O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι ο δεύτερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε δύο αναμετρήσεις, αφού όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες διεθνείς έχουν πατήσει παρκέ με Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Το θετικό είναι πως αυτή η εθνική δείχνει υπομονή στην επίθεση, έχει υψηλό ποσοστό στο τρίποντο (47,2%) και με την ομαδικότητα που διακατέχει και τους δώδεκα Έλληνες διεθνείς δείχνει ικανή να προχωρήσει σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Δεδομένη είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της «επίσημης αγαπημένης», όπως εξάλλου… απαιτεί ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης.

Το 4Χ4 αποτελεί λοιπόν διακαή πόθο της εθνικής κόντρα στη Βοσνία, ώστε να διεκδικήσει εν συνεχεία και το 5Χ5 απέναντι στην αποδυναμωμένη φέτος Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία.

Ποιοι έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των «16»

Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της 4ης αγωνιστικής στο Ευρωμπάσκετ 2025, ακόμη δύο Εθνικές ομάδες προστέθηκαν στη λίστα αυτών που έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των «16».

Πρόκειται για τη Λετονία από τον 1ο όμιλο και τη Λιθουανία από τον 2ο, ενώ η Τσεχία ήταν η πρώτη… άτυχη, καθώς μετά την αποψινή ήττα της από την Σερβία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι Εθνικές που έχουν προκριθεί στη Φάση των 16:

1ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Σερβία, Τουρκία, Λετονία

Στη διεκδίκηση: Εσθονία, Πορτογαλία

Αποκλείστηκε: Τσεχία

2ος όμιλος

Προκρίθηκαν: Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία

Στη διεκδίκηση: Μεγάλη Βρετανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία

3ος όμιλος

Προκρίθηκε: Ελλάδα

Στη διεκδίκηση: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία

4ος όμιλος

Προκρίθηκε: Πολωνία

Στη διεκδίκηση: Βέλγιο, Γαλλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Σλοβενία

