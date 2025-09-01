EuroBasket 2025: Προκρίθηκε στους «16» η Λιθουανία, 81-78 τη Φινλανδία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Λιθουανία έκλεισε θέση στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, υποχρεώνοντας την «οικοδέσποινα» του 2ου ομίλου, Φινλανδία, στην πρώτη ήττα της. Με «όπλο» τη διάρκεια στην άμυνα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, η «Λιέτουβα» έφτασε στη νίκη με 81-78 στο Τάμπερε, κρατώντας τον αστέρα της ομάδας του Λάσι Τουόβι, Λάουρι Μάρκανεν, κάτω από τους 20 πόντους.
Πλέον Λιθουανία και Φινλανδία ισοβαθμούν με ρεκόρ 3-1.
Το σύνολο του Ρίμας Κουρτινάιτις πήρε… μπροστά αμυντικά στη δεύτερη περίοδο, όταν και περιόρισε τους Φινλανδούς στους 15 πόντους, ενώ κυριαρχώντας στα ριμπάουντ επέβαλε το ρυθμό του και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (36-45).
Με την άμυνα να κρατάει τον Μάρκανεν στους 10 πόντους μέχρι το 30΄, το έργο της Λιθουανίας απλοποιήθηκε, διατηρώντας τη διαφορά (48-57 στο τέλος της τρίτης περιόδου), ενώ στον… επίλογο του αγώνα και παρά τις προσπάθειες αντίδρασης της Φινλανδίας οι Μπλάζεβιτς (14π.), Τουμπέλις (12π., 11ρ.), Γιοκουμπάιτις (16π., 9ασ.) και Σαργκιούνας (11π.) την κράτησαν σε… απόσταση μέχρι το τελικό 81-78. Ωστόσο, ο Κουρτινάιτις είδε τον πρωταγωνιστή της επιτυχίας, Ρόκας Γιοκουμπάιτις, να αποχωρεί στην τέταρτη περίοδο με τραυματισμό.
Από την Φινλανδία ο ΝΒΑερ Λάουρι Μάρκανεν αφυπνίστηκε αργά στην επίθεση και ήταν άστοχος, αλλά και πάλι τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (19) και ριμπάουντ (11), ενώ 19 πόντους με 8 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μίκαελ Γιάντουνεν.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81
Οι συνθέσεις:
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 3, Σαλίν, Νκαμούα 8, Γιάντουνεν 19 (3), Βάλτονεν 10 (1), Μάντσεν 2, Ματσούνι 6 (2), Μάρκανεν 19 (1), Μούρινεν 6, Γκούσταφσον, Γκράντισον 5 (1), Σέπαλα.
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 14, Νορμάντας 5 (1), Βελίτσκα 5 (1), Ραντζεβίτσιους 2, Σεντεκέρσκις 7 (1), Τουμπέλις 12, Γιοκουμπάιτις 16 (1), Βαλαντσιούνας 8, Σαργκιούνας 10 (2), Σιρβίντις 2.
4η αγωνιστική
1/9
1ος όμιλος
Εσθονία-Τουρκία 64-84
Πορτογαλία-Λετονία 62-78
Σερβία-Τσεχία 82-60
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η Β
Σερβία 4-0 8*
Τουρκία 4-0 8*
Λετονία 2-2 6
Εσθονία 1-3 5
Πορτογαλία 1-3 5
Τσεχία 0-4 4
2ος όμιλος
Σουηδία-Μαυροβούνιο 81-87
Γερμανία-Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία-Λιθουανία 78-81
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η Β
Γερμανία 4-0 8*
Φινλανδία 3-1 7*
Λιθουανία 3-1 7*
Σουηδία 1-3 5
Μαυροβούνιο 1-3 5
Μ. Βρετανία 0-4 4
2/9
3ος όμιλος
Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 15:00
Κύπρος-Γεωργία
Ιταλία-Ισπανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η Β
Ελλάδα 3-0 6*
Ισπανία 2-1 5
Ιταλία 2-1 5
Γεωργία 1-2 4
Βοσνία 1-2 4
Κύπρος 0-3 3
4ος όμιλος
Βέλγιο-Ισραήλ
Ισλανδία-Σλοβενία
Γαλλία-Πολωνία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η Β
Πολωνία 3-0 6*
Ισραήλ 2-1 5
Γαλλία 2-1 5
Βέλγιο 1-2 4
Σλοβενία 1-2 4
Ισλανδία 0-3 3
