search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 12:43
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 12:19

Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους φιλάθλους του Παναιτωλικού (Video)

02.09.2025 12:19
aris-panaitwlikos-exedra-mpira

Ένα σκηνικό σπάνιο για τα ελληνικά γήπεδα σημειώθηκε στις εξέδρες, στο ματς του Άρη με τον Παναιτωλικό το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στη σελίδα των οργανωμένων οπαδών του Άρη «Ιερολοχίτες», φίλαθλος των γηπεδούχων σκαρφαλώνει στα κάγκελα που της εξέδρας για να δώσει νερό και μπύρες στους οπαδούς του Παναιτωλικού, που ταξίδεψαν για τον αγώνα από το Αγρίνιο για τη Θεσσαλονίκη.

Κι αυτό παρά την ήττα των γηπεδούχων με 0-2, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με πλήρη «ηρεμία» στις εξέδρες.

Διαβάστε επίσης

Θρήνος στο χάντμπολ: Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης σε ηλικία μόλις 47 ετών

Eurobasket 2025: Για το 4Χ4 η Εθνική κόντρα στη Βοσνία – Πώς «κλειδώνει» από σήμερα την πρωτιά (videos)

Η Ιμάν Κελίφ ξεκίνησε μια μάχη που ξεπερνά τα όρια της πυγμαχίας: Προσέφυγε στο CAS κατά των νέων τεστ «θηλυκότητας» – Τι διεκδικεί η Αλγερινή ίντερσεξ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Public-klimatistika
ADVERTORIAL

Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

HilaryDuff
MEDIA

«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με τη Hilary Duff

Pablo larain_1147x604 DT 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Οι Πέμπτες του Σεπτεμβρίου αναδεικνύουν τις επιδραστικές γυναίκες του 20ου αιώνα, Mαρία Κάλλας, Νταϊάνα, Τζάκι Κένεντι, με το special αφιέρωμα στην τριλογία του Pablo Larraín!

troxaio_evia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στα Ψαχνά (photos)

axiotissa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταβέρνα Αξιώτισσα: Προχωρά σε νομικές κινήσεις για τις συκοφαντίες – Στο «στόχαστρο» υπουργοί και η καθηγήτρια με την ακραία ανάρτηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 12:42
Public-klimatistika
ADVERTORIAL

Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

HilaryDuff
MEDIA

«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με τη Hilary Duff

Pablo larain_1147x604 DT 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Οι Πέμπτες του Σεπτεμβρίου αναδεικνύουν τις επιδραστικές γυναίκες του 20ου αιώνα, Mαρία Κάλλας, Νταϊάνα, Τζάκι Κένεντι, με το special αφιέρωμα στην τριλογία του Pablo Larraín!

1 / 3