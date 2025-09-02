Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους φιλάθλους του Παναιτωλικού (Video)

Ένα σκηνικό σπάνιο για τα ελληνικά γήπεδα σημειώθηκε στις εξέδρες, στο ματς του Άρη με τον Παναιτωλικό το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στη σελίδα των οργανωμένων οπαδών του Άρη «Ιερολοχίτες», φίλαθλος των γηπεδούχων σκαρφαλώνει στα κάγκελα που της εξέδρας για να δώσει νερό και μπύρες στους οπαδούς του Παναιτωλικού, που ταξίδεψαν για τον αγώνα από το Αγρίνιο για τη Θεσσαλονίκη.

Κι αυτό παρά την ήττα των γηπεδούχων με 0-2, σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε με πλήρη «ηρεμία» στις εξέδρες.

