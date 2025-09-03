EuroBasket 2025: Αήττητη στους «16» η Γερμανία και τώρα Πορτογαλία – Τρίτη η Λετονία

Η Γερμανία πέρασε σαν… οδοστρωτήρας πάνω και από την Φινλανδία και τερμάτισε αήττητη (5-0) στην κορυφή του 2ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, που τη φέρνει αντιμέτωπη με την Πορτογαλία (4η πρώτου ομίλου) στους «16» της διοργάνωσης. H παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 επικράτησε με 91-61 των «οικοδεσποτών» του ομίλου, κατά την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης, υποχρεώνοντας τους στη δεύτερη ήττα τους, που τους κατατάσσει στην τρίτη θέση (θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Σερβίας, Τουρκίας).

Με την άμυνα σε πρώτο πλάνο, χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 10 μπλοκ, η Γερμανία συγκεντρώθηκε και στην επίθεση από τη δεύτερη περίοδο, εξασφαλίζοντας στο 20΄ μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (36-50). Δίχως να χάσει τον αμυντικό προσανατολισμό της (περιόρισε στους 25 πόντους τους Φινλανδούς στο β’ ημ.), ο Σρέντερ και η… παρέα του έκαναν… πάρτι στο δεύτερο ημίχρονο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 36΄ ακόμη και στους 34 πόντους (55-89).

Κορυφαίος των νικητών ο Φραντς Βάγκνερ με 23 πόντους, ενώ από την Φινλανδία ξεχώρισε ο Όλιβερ Νκαμούα (16π., 11ρ.), τη στιγμή που ο αστέρας της ομάδας, Λάουρι Μάρκανεν, περιορίστηκε στους 11.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91

Οι συνθέσεις:

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 4, Σαλίν 2, Νκαμούα 16 (1), Γιάντουνεν 5 (1), Βάλτονεν, Μάντσεν 6, Ματσούνι 9 (2), Μάρκανεν 11, Γκούσταβσον 2, Γκράντισον 6, Σεπάλα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 7 (1), Τ. Ντα Σίλβα 11 (2), Βάγκνερ 23 (1), Τάις 6, Σρούντερ 16 (2), Χόλατς 4, Τίμαν 12, Κράτζερ, Ομπστ 3 (1).

Τρίτη θέση για την Λετονία

Η Λετονία συνέτριψε με 109-75 την Τσεχία (έχει αποκλειστεί), για την 5η και τελευταία αγωνιστική της Α’ φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025. Με ρεκόρ 3-2 κατέλαβε την τρίτη θέση του 1ου ομίλου και θα παραμείνει στη Ρίγα περιμένοντας να μάθει τον αντίπαλο της στη φάση των «16», που θα προκύψει από την ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του 2ου ομίλου (Γερμανία, Φινλανδία, Λιθουανία).

Με 17/36 τρίποντα, απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ (41 έναντι 27), 31 ασίστ και μόλις 7 λάθη, η Λετονία δεν αισθάνθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης την… ανάσα της Τσεχίας, η οποία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Από το σύνολο του Λούκα Μπάνκι έλαμψαν οι Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς, οι οποίοι σημείωσαν από 20 πόντους, ενώ οι Κρίσταπς Πορζίνγκις και Ρόλαντς Σμιτς, πρόσθεσαν από 16. Στους 12 σταμάτησε ο Αρτούρς Κούρουκς.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109

Οι συνθέσεις:

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 2, Χρούμπαν 1, Κέιβαλ 4, Πέτερκα 11 (3), Μπόχατσικ, Σεχνάλ 11, Κρίβανεκ 7 (1), Κρέιτσι 11 (3), Κριζ 4, Μπαλίντ 9 (1), Σβόμποντα 10, Κίζλινκ 5.

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μεγιέρις 6 (3), Πορζίνγκις 16 (1), Ντάβις Μπέρτανς 20 (3), Νταϊρίς Μπέρτανς 20 (6), Σμιτς 16 (1), Κάβαρς 4, Λόμαζ 6 (1), Στέινμπεργκς 6 (2), Κούρουκς 12 (2), Ζάγκαρς 3 (1).

Σε αναμετρήσεις για την 5η και τελευταία αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ 2025, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

5η αγωνιστική

3/9

1ος όμιλος

Εσθονία-Πορτογαλία 65-68

Τσεχία-Λετονία 75-109

Τουρκία-Σερβία 95-90

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Τουρκία 5-0 10*

Σερβία 4-1 9*

Λετονία 3-2 8*

Πορτογαλία 2-3 7*

Εσθονία 1-4 6

Τσεχία 0-5 5

2ος όμιλος

Μαυροβούνιο-Μεγάλη Βρετανία 83-89

Λιθουανία-Σουηδία 74-71

Φινλανδία-Γερμανία 61-91

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Γερμανία 5-0 10*

Λιθουανία 4-1 9*

Φινλανδία 3-2 8*

Σουηδία 1-4 6*

Μ. Βρετανία 1-4 6

Μαυροβούνιο 1-4 6

4/9

3ος όμιλος

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

Ιταλία-Κύπρος

Ισπανία-Ελλάδα 21:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Ελλάδα 3-1 7*

Ιταλία 3-1 7*

Ισπανία 2-2 6

Γεωργία 2-2 6

Βοσνία 2-2 6

Κύπρος 0-4 4

4ος όμιλος

Γαλλία-Ισλανδία

Ισραήλ-Σλοβενία

Πολωνία-Βέλγιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Γαλλία 3-1 7*

Πολωνία 3-1 7*

Ισραήλ 3-1 7*

Σλοβενία 2-2 6*

Βέλγιο 1-3 5

Ισλανδία 0-4 4

Προκρίθηκαν στους «16»

