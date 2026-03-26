Θεσσαλονίκη: Κλείνει σήμερα (26/3) το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη (26/3), στο πλαίσιο εργασιών για το Flyover, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (26/3) κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα:

θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την ΕΣΠΕΡ (ρεύμα προς αεροδρόμιο) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

«Ζητείται η κατανόηση και η συνεργασία των πολιτών για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας», επισημαίνει η Τροχαία με ανακοίνωσή της.

Διαβάστε επίσης:

