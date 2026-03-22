Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 14 σταθμευμένα Ι.Χ. στην προσπάθειά της να παρκάρει

Φθορές σε 14 οχήματα προκάλεσε μια 40χρονη οδηγός, σε κατάσταση μέθης, τα ξημερώματα της Κυριακής (22/03) στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00, την ώρα που η οδηγός έψαχνε να παρκάρει. Οι φθορές έγιναν σε οχήματα επί των οδών Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι έκαναν αλκοτέστ στην 40χρονη, διαπιστώνοντας ότι η ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό της ήταν 0,78 mg/L, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το ΕΡΤnews διακρίνεται η στιγμή που η 40χρονη ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία προσκρούει στα πρώτα Ι.Χ.
