Πιερία: Κολόνα φωτισμού έπεσε πάνω σε 6χρονο παιδί

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για τις πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκε 6χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην ιδιωτική μαρίνα Πλαταμώνα στην Πιερία, μετά από πτώση κολόνας φωτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αγοράκι βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της μαρίνας όταν προσπάθησε να ανέβει σε κολόνα φωτισμού. Η κολόνα έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και τραυμάτισε το παιδί.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και από εκεί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω παρακολούθηση. Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης της κολόνας φωτισμού.

