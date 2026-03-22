Ιωάννινα: 57χρονος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο γραφείο του

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας αστυνομικός ο οποίος νωρίτερα σήμερα το πρωί αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που οδήγησαν τον αστυνομικό να επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας epirus-tv-news.gr ο αστυνομικος είναι 57χρονος και είναι πατέρας 3 ενήλικων παιδιών .

Συναγερμός στη Μυτιλήνη: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη – Αποζημιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Πιερία: Κολόνα φωτισμού έπεσε πάνω σε 6χρονο παιδί

Βία ανηλίκων: Η συνεργασία θεσμών, εκπαιδευτικών και γονέων, το «κλειδί» για την πρόληψη

