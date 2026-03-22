ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 11:36
22.03.2026 10:48

Συναγερμός στη Μυτιλήνη: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη – Αποζημιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

22.03.2026 10:48
Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lock down.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων.

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Μυτιλήνη: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη – Αποζημιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 11:36
Ιωάννινα: 57χρονος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο γραφείο του

«Πείτε αντίο στο ηλεκτρικό ρεύμα»: Η απάντηση του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων στις απειλές Τραμπ

Κατάρ: Συνετρίβη ελικόπτερο – 6 νεκροί και ένας αγνοούμενος

