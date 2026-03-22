Συναγερμός στη Μυτιλήνη: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη – Αποζημιώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης, πολύ κοντά στη μονάδα όπου εντοπιστήκαν τα πρώτα κρούσματα την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η ταυτοποίηση των οποίων είχε σαν αποτέλεσμα στο σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου να τεθεί σε καθεστώς lock down.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι δε μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων.

Διαβάστε επίσης:

