ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:33
20.03.2026 08:39

Αφθώδης πυρετός: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητά ο δήμαρχος Λέσβου – Στα κάγκελα οι αγρότες για τα μέτρα

agrotes new

Ανάστατη είναι η κοινωνία της Λέσβου από την ενημέρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού μετα τον εντοπισμό κρούσματος στην Πελόπη.

Στο κατάμεστο δημοτικό θέατρο Καλλονής που συναντήθηκαν χθες το βράδυ μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, βρήκε τους αγρότες η απόφαση του Υπουργείου, όπου μετά την ενημέρωση για το τι θα ισχύσει , αποφασίστηκε συλλαλητήριο στον Κόμβο της Λάρσου την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι.

«Ο αφθώδης πυρετός είναι ένα πολύ σοβαρό νόσημα, αλλά η κυβερνητική πολιτική είναι ακόμα πιο επικίνδυνη.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Λέσβος ένα απέραντο νεκροταφείο ζώων και οι κτηνοτρόφοι «πρόσφυγες» στον τόπο τους» σημειώνει η Ομοσπονδία και ζητά μέτρα στήριξης του πρωτόγεννους τομέα. Καλεί δε τους αγρότες να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας προστατεύοντας τις μονάδες τους.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητά ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Λέσβου.

«Είμαι υποχρεωμένος να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα, προκειμένου το ζήτημα να συζητηθεί στο ανώτατο επίπεδο και να καταστεί απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας ζωονόσου, αλλά για την ίδια τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας της Λέσβου.

Δεν είναι ώρα να αναζητηθούν οι ευθύνες , οι οποίες είναι πάντως εγκληματικές και έχουν ονοματεπώνυμο, αλλά είναι η στιγμή της δράσης και των πρωτοβουλιών, για να ανασχεθεί μια εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ερημοποίηση του νησιού μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για κανέναν εφησυχασμό και καμία αποποίηση ευθύνης».

google_news_icon

instagram_20260320T082627
ice_deadmigrant
ekt new
marianda-pieridi-new
stegastika daneia 77- new
Missles
Charles De Gaulle Faliro
overnight_oats
tempi-new
